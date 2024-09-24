東海女大生遭公車撞死 駕駛輔助系統難防人為疏忽

東海大學林姓女學生遭巨業客運撞上傷重不治。該車裝有「先進駕駛輔助系統」，交通局長葉昭甫表示，事後測試系統正常，駕駛若看右邊忘了看左邊，路口轉彎未停看行，來不及還是會撞上。

台中市2年前發生一家3口走在斑馬線上，遭轉彎的豐原客運撞上，伊拉克籍丈夫痛失妻兒。22日再發生2名東海女學生走在宮原眼科前路口的斑馬線上，遭左轉巨業客運撞擊，釀1死1傷。網路掀起對「行人地獄」「公車殺人」的討論。

台中市交通局今天表示，2年前豐原客運發生重大行人事故後，就要求公車駕駛落實「路口轉向停看行」，並定期派員至路口稽查，硬體設備方面也要求提升，去年及今年編列預算補助公車裝設先進駕駛輔助系統（ADAS），目前台中市公車ADAS安裝比率約8成，今年底完成所有車輛裝設。

交通局長葉昭甫今天接受媒體採訪表示，交通部規定路口轉彎停看行措施，不要看到沒人，轉彎就不減速，這是釀成車禍最大風險，即使裝有駕駛輔助系統也必須停車再開。

他說，肇事的巨業客運305路公車，在車頭左右裝有先進駕駛輔助系統（ADAS），事故後偵測系統運作正常，不過如果駕駛看了右邊，卻忘了看左邊，以及未落實路口轉彎停看行，就會來不及撞上。

台中市14家客運業者在交通局協助下，規劃即日起到月底會在路口舉牌，各客運業者將在行駛路線上的重要路口舉牌，希望透過告示牌來提醒所有用路人及駕駛，路口轉彎時必須落實停看行。

巨業客運公司表示，將在雙十路與自由路、台灣大道與自由路以及沙鹿原巨業公司車站處路口，派員舉牌，希望駕駛一定要落實停看行。