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台中公車撞死女大生 警方辦理駕駛安全講習

中央社／ 台中24日電
台中巨業客運22日晚間行經宮原眼科附近時，撞死走在斑馬線的林姓女大生。記者陳宏睿／翻攝
台中巨業客運22日晚間行經宮原眼科附近時，撞死走在斑馬線的林姓女大生。記者陳宏睿／翻攝

台中市警察局統計1到8月公車交通事故497件，22日晚間更發生公車撞死女大生事故，警方今天表示，昨天已派員前往肇事客運公司，召集駕駛人辦理交通安全教育講習。

22日晚間在中區中山路與綠川東街口的宮原眼科前，東海大學林姓、王姓等兩名女大生走斑馬線過馬路時，遭由施姓男子駕駛的巨業客運公車撞及，釀1死1傷，引發社會各界議論，台中市警察局交通警察大隊昨天派員前往巨業公司，召集駕駛人員辦理交通安全教育講習，宣導交通安全。

市警局統計，台中市今年1到8月發生行人涉入交通事故致傷亡共1735人，其中死亡14人，受傷1721人。1到8月大客車發生交通事故計638件，致人受傷有189件；其中公車交通事故計497件，致人受傷計168件，占大客車總交通事故的77.9%。

為提醒市民注意行人安全，市警局自9月1日起至12月31日止，執行「行人正義大執法」專案勤務，將「汽機車不暫停讓行人」列為執法重點，希望藉由加強交通執法的作為，深化駕駛人養成行經路口停讓行人的好習慣。

市警局交通警察大隊大隊長鄭鴻文表示，昨天立即派員前往肇事巨業公司實施交通安全宣導教育，提醒「人本交通、停讓文化」，呼籲大型車駕駛一定要遵守「車輛慢看停」，小型車輛及行人在道路上也要遠離大型車輛，小心不要陷入大車內輪差範圍，避免發生危險。

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