巨業司機撞死女大生檢今解剖 母泣：不要解剖要告殺人

巨業客運施姓司機，前晚開車行經宮原眼科時欲左轉，撞上當時走在斑馬線的東海大學林姓、王姓女大生，林女當場死亡、王女輕傷逃過一劫。檢方今天下午與家屬在台中殯儀館相驗，林女母親一度哭喊「不要解剖」，也直呼女兒當下沒死，「要告司機殺人」。

台中地檢署檢察官黃秋婷今天下午在台中殯儀館，與家屬、法醫解剖林女遺體，釐清死因，不過林女母親一度態度激動，不願檢警解剖林女遺體，哭喊「不要解剖」，也說當時同行的王姓女大生有作證，女兒當下沒死，「要告司機殺人」。

巨業客運施姓司機撞死林姓女大生案，檢方昨天原依過失致死罪，命施以20萬元交保，但因經濟狀況，覓保無著，檢方改命1萬元交保。

死者家屬今託友人發言，對此案偵辦過程有些意見，研議後續動作「討公道」；施男昨天交保後，今天上午在巨業客運、交通局人員陪同下，到林女靈堂向林女母親下跪致歉，也在靈堂上香悼念，施男離開靈堂時不發一語，未對媒體發言。

林女胞弟則說，母親不讓施男下跪，看到施男下跪，有趕快將他扶起，不過針對此案過程仍有疑義的地方，會與家人討論後，再研議後續動作，對於是否接受施男道歉，「起初不想接受，但事情都發生了」，也同意讓施在靈堂替姊姊上香。

巨業客運施姓司機（65歲）在22日晚間9時許，駕駛公車由台灣大道一段方向，沿中區綠川東街欲左轉中山路，往台中車站方向行駛，當時就讀東海大學的王女（21歲）、林女（20歲）由民權路方向，沿綠川東街的行人穿越道，要往宮原眼科方向行走，未料走到一半，即遭施開車撞上，林女被捲入車輪底下，王女則是逃過一劫。

王姓女大生逃過一劫，她表示，當時有發現公車疑「有停頓一下」，以為對方要禮讓，正要加速通過時就遭公車撞上。