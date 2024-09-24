女高中生3年前被公車撞死 父怨：盧市長還欠我們一個道歉

一名女大學生前晚在台中市走斑馬線被公車撞死，台中市長盧秀燕今天在市政會議提出5項改善行動，另一名女高中生3年前在台中市被公車撞死，女學生的父親今天不滿說「盧市長還欠我們一個道歉」。

3年前，台中市清水區嘉陽高中女學生張辰羽搭公車到校，她和多位同學站在校門對面公車站牌，看到綠燈，走行人穿越道要到學校，從下坡路段開向學校門口的一輛公車，急駛而來，衝向學生人群，多數學生嚇得往前或往後跳開，張辰羽來不及閃，被公車輾過當場死亡。

張辰羽的父親張信偉今天表示，台中市長盧秀燕今天因為女大學生被公車撞死，提出5項改善行動，行動有幫助改善公車行車安全，但為時太晚，他女兒3年前的犧牲，沒有喚醒市政府的重視，一再出人命，市政府才願意面對。

張信偉說，市長盧秀燕還欠他們一個道歉，至今沒有道歉過，當時市政府將車禍責任全推給公車業者，說公車是市府委外業者，張信偉表示，市公車就應是市政府監督，怎可將責任全推出。

嘉陽高中校門口3年前發生公車撞死女學生後，台中市政府和警方、學校曾會勘尋改善方法，張信偉表示，校門口的交通問題有改善，原本學生上下車在校門口對面，現在改到校園內搭車，明顯較安全。