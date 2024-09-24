女大生走斑馬線遭客運撞死 東海大學將辦追思會

東海大學林姓女學生22日與學姐到台中市中區逛街，跨越行人穿越道遭左轉巨業客運撞上，傷重不治；東海大學師生悲痛不已，校方將在路思義教堂籌備舉辦追思活動，讓師生和林女告別。

台中市中區綠川東街、中山路口，知名景點宮原眼科前路口，22日晚間發生車禍事故，2名東海大學女學生跨越行人穿越道時，遭綠燈左轉的巨業客運305號公車撞上，林女傷重不治，王女四肢擦挫傷；全案依過失致死偵辦，檢察官本以新台幣20萬元交保，駕駛施男覓保無著，改命1萬元交保。

林女就讀東海大學會計系三年級，林女個性外向，擔任韓國舞蹈社的社長，做事細心、沉穩，在系上擁有好人緣，校內師生得知憾事，萬分悲傷。

東海大學正籌劃林女追思活動，預計2週內在路思義教堂舉辦；據了解，林女家中宗教信仰為道教，但因校內師生想和林女最後告別，家屬也同意舉辦追思活動，讓師生緬懷林女。

林女課業成績優秀，但家中經濟不算富裕。東海大學今天告訴中央社記者表示，總校總會得知此事後，總會長吳錫銘雖人在國外，但他表示先捐款新台幣5萬元，提供家屬急難使用，後續視需求持續協助；東海大學校牧室也捐助2萬元提供急難使用。