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公車肇禍撞死女大生 盧秀燕宣布5行動最重收回路權

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布5項行動，要求客運業者注重行人安全。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布5項行動，要求客運業者注重行人安全。記者陳秋雲／攝影

台中巨業交通22日晚間9點13分撞上東海大學兩名女生，造成一死一傷。市長盧秀燕表達哀悼。必須將採取五項行動。

盧秀燕說，這次事故，女大生依規定在綠燈時行走斑馬線，公車的行車輔助系統也有亮燈警示，但是因職業駕駛的輕忽，導致憾事發生，造成無辜年輕生命逝去，她感到非常悲痛、不捨。

台中市政府將採取五項行動：第一，重罰巨業客運120萬元。

第二，要求本市所有客運業者，10天內召回轄內1300名駕駛員，重新進行行車安全教育訓練。

第三，針對這次事故路口與全市20大易肇事路口重新檢視，強化安全措施。

第四，研議再提高客運業者重大事故的記點比重，針對情節重大者，不但將扣除補助款，更要收回路權嚴懲。

第五，行車安全輔助系統，年底前本市公車全面完成安裝，並要求職業駕駛確實遵守交通安全規範，否則將要重罰。

注重行人安全一直以來不論中央地方，都是全國重視的議題，她要呼籲所有駕駛人，下了車，我們都是行人，上了車也請把行人當作家人，避免憾事發生。

行人 行人地獄 車禍

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