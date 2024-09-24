東海女大生之死 又見行人地獄！上半年183死

台灣「行人地獄」惡名被ＣＮＮ認證後，悲劇一再上演；今年一至六月行人事故死亡一八三人，比去年同期增加十人，以「車輛未依規定暫停讓行人」釀卅九死占比最高，前晚又有東海女大生在斑馬線被公車撞死，交通部力推的車輛停讓行人如同被搧大耳光。

交通部長陳世凱表示，將持續與地方合作，積極改善危險肇事路口，並要求形塑停讓文化、加強宣導與教育，以有效落實車輛停讓行人的正確用路觀念。

二○二○年五月，何姓男子與愛情長跑十三年、論及婚嫁的謝姓女友，牽手走在新北市新莊區幸福捷運站前斑馬線，遭鐘姓男子駕駛的貨車撞上，謝女頭部重創不治；何感嘆「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了」。

二○二一年四月底，台中清水嘉陽高中張姓女學生與八名同學走在斑馬線上，在校門前長下坡路段遭張姓男子駕駛的巨業交通公車撞死，張父泣訴，孝順又成績優異的女兒有機會赴美進修，卻被葬送人生。

二○二二年十二月底，伊拉克籍季姓男子與台灣籍妻子及一歲兒子外出買消夜，步行經過中市北區學士路、英才路口，遭陳姓男子駕駛的豐原客運公車左轉撞上，季的妻兒當場被輾斃，撞碎一家幸福。

惡名洗刷不掉 行人事故不減反增

每隔一段時間，就會傳出行人走斑馬線上被撞死悲劇，台灣「行人地獄」的惡名甚至登上國際媒體ＣＮＮ畫面，讓交通部決定對未禮讓行人的汽機車駕駛加重處罰。不過，盼終結「行人地獄」而發起的還路於民大遊行，行人零死亡推動聯盟上月舉行遊行周年記者會，指交通部歷經一年的改善，今年上半年行人事故仍然不減反增。

交通部統計，今年一至六月行人事故死亡一八三人，比去年同期增加十人，其中「車輛未依規定暫停讓行人」為主要肇因，共釀卅九死，占百分之廿一點三，其次為「行人未依標誌或標線穿越道路」有卅五死，占百分之十九點一；行人死亡數以新竹市增加十人最多，其次為台中市增加七人，桃園市、新竹縣、嘉義市、高雄市則增加四人。

交通部：事故嚴重縣市 加強執法

交通部表示，未來將針對上述兩個肇因加強教育宣導，另也要求行人事故發生較嚴重的縣市，加強執法。另外，今年起積極進行相關工程改善，包含全台七九九處路口改善，目前已改善二四五處，行人早開及專用時相，全國累計完成五一三○處；行人穿越道退縮全國累計完成一九五九處。