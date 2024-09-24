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更難懂？台南站前圓環U字型 五個路口

聯合報／ 記者王勇超李宗祐萬于甄／連線報導
台南火車站前站圓環改造，將設站前廣場，車輛改為「雙向U字型」行駛，市民憂心恐將更塞更亂。圖為站前現況。 記者吳淑玲／攝影
台南火車站前站圓環改造，將設站前廣場，車輛改為「雙向U字型」行駛，市民憂心恐將更塞更亂。圖為站前現況。 記者吳淑玲／攝影

交通事故憾事頻傳，高雄市政府在多叉路口畫全台首創的「標線型圓環」，民眾有感達到減速效果；嘉義市以楔形標線讓駕駛經過學校門口以為車道縮減而減速，另以相仿俄羅斯方塊的標線，行經無號誌路口更加留意。

高雄三多商圈的文橫三路與廣西路、南天街多叉路口，人車動線複雜而時有車禍，高市交通局今年二月畫標線型圓環，其中一處標線因為是抽象的彎曲箭頭，空缺處加上圓點，許多民眾直呼看不懂，還調侃是藝術家「康丁斯基」的抽象符號。

不過，啟用半年多，車輛已習慣遵循遵循逆時針方向行駛，交通局發現「切西瓜」的駕駛行為大幅減少，目前正在評估增設兩至三處標線型圓環，來改善多叉路口安全性。

嘉義市政府去年在芳安路南興國中大門口前畫橫向塊狀「楔形標線」，讓駕駛人視覺上以為車道縮減，不自覺降低行車速度；嘉市區部分小街道的路口，則配合路口型式畫上相應的圖形例如梯型、十字型白色線標，凸出去的方向代表那個方向有路口，讓汽機車經過時便會多留意。另外在主幹道垂楊路內側畫上黃色槽化線，保護左轉車避免從後被撞。

台南火車站前站為圓環，同時北門路也能直行，市府為擴大人行空間，斥資三億多元將圓環大改造成「雙向Ｕ字型」，正公開展覽，民眾憂心整段共有五處路口，動線恐比圓環更複雜。南市府說，此類似回歸到「直線道路」，未來應不會更塞。

行人 行人地獄 車禍

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