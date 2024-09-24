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東海會計系學霸 人生停在大三

聯合報／ 記者陳秋雲陳宏睿黃寅／台中報導
東海大學林姓女學霸（圖中）不幸車禍身亡，讓家人與師生悲痛難抑。記者陳秋雲／翻攝
東海大學林姓女學霸（圖中）不幸車禍身亡，讓家人與師生悲痛難抑。記者陳秋雲／翻攝

「未來她會是優秀會計師，但還沒開始實習竟發生意外，很心痛。」東海大學會計系老師對林姓女學生被公車撞死感到不捨，系方已決定替她申請「榮譽畢業證書」。

林姓女大生是台中大肚人，擔任退休老師研究助理，為方便工讀及讀書，大三仍住在校內宿舍。家長昨到宿舍收拾衣物，幾度忍不住淚水，哀傷場景讓室友、同學都難忍悲傷。

「她是校內學霸，上課總坐在第一排，會計會考拿下全校第二，年年拿獎學金。」東海大學會計系主任湯麗芬說，林生非常認真，從不遲到早退或請假。在老師眼中，她雖外向活潑，但處事沉穩內斂，人緣極好。

東海大學會計系老師形容林姓女大生個性活潑，還擔任過韓國流行舞蹈社長，聽聞噩耗不敢置信。老師透露，林生是學霸，很早就立志要考上會計師，感嘆「未來應該是優秀會計師，真的很心痛」。

根據東海大學統計，林姓女大生一一一學年度上下學期及會計會考百名榜拿下第二、九名，二○二二年摘下榮譽生，去年獲宋作楠紀念獎學金，今年得到徐光前會計師獎學金。

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