又見公車左轉釀禍 學者：檢討行人穿越線退縮設計

近三年全台公車事故數呈增加趨勢，交通專家建議，除車輛停讓行人應加強教育，主管機關與客運業者也應秘密稽查，同時應該徹底檢討路口行穿線退縮的設計。

根據統計，前年全國公車事故數一二○三件、死亡十三人，去年事故數一四一八件、死亡廿二人，今年上半年七三二件、死亡九人，推估全年事故及傷亡數比去年增加。

交通學者鍾慧諭表示，每次發生行人事故都讓人心痛，台中公車意外是夜間左轉公車撞上行穿線上的行人，與前年公車左轉釀母嬰雙亡案件類似；左轉車駕駛視角受限，尤其大型車又有視線盲區，應徹底檢討路口行穿線退縮，讓駕駛轉彎時獲得良好視野、提高安全性。

鍾慧諭說，停讓行人風氣要再提升，許多輔助系統雖可協助駕駛，但人還是最重要；大型車轉彎路口停車再開、駕駛指差辨認要持續宣導落實，建議秘密稽查來強化。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇說，事故發生在夜間，當時下雨，應檢視路口周邊是否有充足照明；大型車因體積與視線盲區，對行人威脅更大，應強化大型車輛管理，例如設置廣角後照鏡，鼓勵安裝車身前後警示等。

「行人零死亡推動聯盟」發起人黃筠倧觀察台中公車事故現場存在三大問題，第一是路口轉彎處未畫設符合轉向軌跡的突出線，駕駛轉彎容易「切西瓜」；其次行穿線位置不正確，第三為車道過寬，車輛容易鑽空隙穿越，而不禮讓行人。

專家建議落實的「指差辨認」是指駕駛行經路口右轉時要完全減速至停止，舉手向左、向前、向右指，並念出「確認左方、前方、右方無人」口訣，藉此避免Ａ柱擋住視線；北市公運處表示，除要求公車加裝轉彎雷達、行車視野輔助設備，也嚴格落實「指差確認」，左轉也要確認對向車道無來車，開車到車道中心，再確認無行人才能起步。另外，公運處與業者會合組稽查小組，每兩周至少上路稽查一次，還有隨車稽查員每月至少六百車次，發現未落實指差確認將納入評鑑扣分。