台中公車 斑馬線上撞死女大生 司機1萬元交保

台中市再次發生公車撞死行人事故。東海大學兩名女學生前晚行經「宮原眼科」前斑馬線，遭左轉的公車撞上，一死、一輕傷；肇事駕駛施姓男子供稱，天黑下雨未看見二人，檢察官昨訊後以涉犯過失致死罪嫌交保廿萬元，但因施覓保無著，改以一萬元交保。

公車所屬巨業交通 5年69件事故2死

公車所屬巨業交通公司聲明，司機未遵守行經路口禮讓行人「慢停看」釀成事故，公司深表痛心遺憾，向當事人、家屬、東海大學師生及大眾「致十二萬分歉意」，會負起相關責任。台中市交通局將針對這起事故重罰巨業一百廿萬元。

近五年，巨業交通公車發生六十九件事故，釀成兩死。二○二一年四月，林姓司機駕駛公車經過清水嘉陽高中，撞死過馬路的張姓女高中生，一審判刑十月，因與家屬和解，獲緩刑三年確定。

警方調查，六十五歲施男前晚九時許駕駛三○五路公車沿綠川東街直行，在中山路口宮原眼科前停等紅燈；綠燈亮起後，公車起步左轉中山路，當時東海大學會計系三年級林姓女學生（廿歲）身穿白衣，與身穿黑衣的法律系四年級王姓學姐，一右一左併肩走斑馬線通過中山路往宮原眼科方向前行，在路中間被公車撞上。

王女先被撞，跌入車底左右前輪中間，膝蓋擦挫傷；林女被右前輪輾過，卡在車輪下。消防隊員用千斤頂與破壞器材協助林女脫困，送往中國附醫，但醫院判定到院前死亡。

王姓女大生表示，當時公車疑似「有停頓一下」，以為對方要禮讓，正要加速通過就遭撞上。施男辯稱，當時天黑下雨，行人身穿暗色衣服「沒有看到」，肇事原因由台中市車輛行車事故鑑定委員會調查。

巨業交通前晚派人到醫院關心家屬並致贈慰問金，林母激動拒絕，更質問司機為何沒看到她女兒？無法諒解。林女的母親及家屬昨現身殯儀館神色哀戚，婉拒採訪。東海大學聲明表達憤怒與譴責，將協助家屬申請保險，給予林女「榮譽畢業證書」。

台中市交通局表示，肇事公車裝有先進的駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ），當車輛靠近行人時會發出聲響提醒駕駛注意，但「施姓駕駛忽略了」，在系統發出警示聲時仍未發現行人而肇事，目前台中市一千四百輛公車有超過一半裝設ＡＤＡＳ，預計年底全數裝設完畢。針對這起交通事故除重罰巨業一百廿萬元、列入評鑑、扣除補助款，也要求各公車業者召回駕駛進行行車安全訓練。

立委羅廷瑋、議員張彥彤昨下午會勘，認為路口照明不足將要求改進；另針對行穿線設置等問題也要求研議改善。