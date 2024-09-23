邱泰源為用詞不當致歉 綠委盼首長發言可更精準

衛福部長邱泰源爆總統賴清德「打電話罵環境部長彭啓明」後，已為用詞不當致歉。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天受訪說，總統關心國政是很正常的事，不用大驚小怪，希望未來部會首長對外發言時，用詞上也許可更加精準。

衛生福利部長邱泰源21日出席活動，提到賴總統為了醫院推淨零減碳，「打電話罵環境部長彭啓明」。邱泰源22日為用詞不當向彭啓明與社會大眾致歉，強調與彭啓明沒有溝通不良。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會。媒體提問指出，邱泰源爆賴總統打電話罵彭啓明，雖然邱泰源已經致歉，但外界解讀為何總統有事會直接打給部長，繞過行政院長卓榮泰。

洪申翰說，總統關心國事、國政這是很正常的事情，不用大驚小怪，彭啓明也出面說總統沒有罵他，因此所謂罵環境部長的這個敘述並不準確。

長期關注能源議題的洪申翰指出，針對醫療院所減碳，這需要跨部會合作、溝通，他相信行政院接下來也會在這個議題，或更多跨部會議題做到最好。

洪申翰表示，邱泰源22日有因為用詞不夠精準讓大家誤會而道歉，希望未來行政部會首長對外發言時，在用詞上也許可以再更加精準。