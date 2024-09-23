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新聞眼／官員口無遮攔 引發政治風暴

聯合報／ 本報記者沈能元
衛福部長邱泰源上任至今已滿四個月，個性仍直來直往。本報資料照片
衛福部長邱泰源上任至今已滿四個月，個性仍直來直往。本報資料照片

為淨能減碳，總統府成立國家氣候變遷對策委員會，醫療院所為碳排大戶，屬於淨能減碳的重中之重，衛福部邱泰源驚爆，因環境部未給足醫療機構資源，賴清德總統致電罵彭啟明。此「罵」引發軒然大波，邱泰源昨已道歉，但他說話風格若不改，仕途前景堪憂。

邱泰源、衛福部次長林靜儀均為立委轉任政務官，在角色更換後，姿態必須放軟，與各部會協調、溝通，對外發言更需謹慎，卻常出現「換了位子，腦袋不變」等奇特現象，例如，在輸液短缺期間，林靜儀多次在臉書發文稱輸液沒有缺貨，引爆醫界不滿，認為缺貨嚴重，影響甚鉅，隨後林靜儀在臉書致歉。

邱泰源這次在醫務管理學會大會驚人之舉，似乎也犯了一樣的問題，雖然醫界認為這是無心之過，在他公開向彭啓明道歉之後，多持正面評價，甚至稱讚其十分勇敢，坦然面對口誤，但這終究是同溫層、自己人的容忍、體諒，「大老闆」賴總統如何看待，才是重點。

對於「衛福部長爆料總統挺衛福部，致電責罵環境部長」一事，政院人士以內閣團隊施政效率及求好心切等角度來解讀，但昨晚賴總統缺席醫界晚宴，對邱泰源來說，應是一大警訊。

邱泰源自五二○上任至今已滿四個月，個性仍直來直往；這次直白的脫稿演出，似乎未能跳脫先前立委特質。小心駛得萬年船，執政官員理應更謹慎發言，否則稍一不慎，在官場上極可能引發不可預期的政治風暴。

林靜儀 衛福部 邱泰源

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