邱泰源道歉 彭啟明：總統是君子沒罵我

衛福部長邱泰源前天自曝賴清德總統為了醫院執行減碳事宜，「致電罵了環境部長」，遭在野質疑賴政府內部不團結。彭啓明昨天澄清說「沒有罵我啦」，賴總統是希望能夠更積極一點、更勇於任事。邱泰源昨晚向彭啓明及社會大眾道歉。

對於這起失言風波，邱泰源昨晚出席基層醫療協會理監事會議曁醫師聯誼晚宴時說，如果因他用詞不當而造成誤解或是困擾，「在這邊非常誠摯地跟彭部長，還有社會大眾抱歉」，希望大家共同在這個議題上，尤其是節能減碳、環境永續來努力，並請社會大眾繼續支持醫療院所環境永續。

邱泰源指出，彭啓明是他多年的老友，八月十七日環境部邀請衛福部舉辦綠色醫院、特色醫療等領航主管營，當天很多醫院院長共襄盛舉，宣誓節能減碳，活動相當成功，事後彭啓明提及，接獲總統致電，肯定這個活動，希望醫療體系積極推廣環境永續；如何在有限資源下節能減碳，這是未來重要議題，請環境部在專業上多做協助，希望可以創造醫院、產業、環境等三贏局面。

不過，還原邱泰源前天的用語，他說賴總統曾致電「罵」彭啓明：「你搞得這麼大條，醫院有錢做這些工作嗎？」該言一出，引發外界議論。

對被賴總統「罵」一事，環境部長彭啓明（圖）昨澄清說，總統是希望他能更積極、更勇於任事。圖／嘉義縣政府提供

總統府尚無回應

賴清德昨晚原定與邱泰源同框出席晚宴，卻臨時取消行程，引發外界聯想。到昨晚截稿前，總統府尚無回應。

基層醫療協會則表示，昨天上午九時多接到總統府來電，指稱賴總統另有公務，無法參加晚宴。

賴總統取消昨晚行程，是否與邱泰源發言有關？一名不具名的基層醫師說「確實有可能」，但邱泰源、彭啓明是為國家做事，淨零減碳也是國家政策，總統府也成立國家氣候變遷對策委員會，總統關心一下，也沒有問題，邱泰源確實心直口快，如果說話有不適合的地方，說清楚就好。

彭：將助醫院節能

彭啓明昨受社區大學全國促進會邀請到嘉縣演講「從中央到地方，公私協力的淨零之路」，他表示，淨零這件事全國都關心，總統、行政院長都很重視，也都來表示關心，醫療本身不只是要健保支持，也辦許多活動，討論很多，已擬定具體方案來協助醫院辦理節能工作。

彭說，確實有接到總統、院長電話，希望能做快一點、更落實、具體，「沒有罵我啦」，總統是個君子，院長人也很好，不會罵人的，而且大家都有高度共識，口氣上也聽不出有罵，就是在敘述時候，總統希望能夠更積極一點、更勇於任事。

彭啓明也說，醫院是很高的排碳源，醫院的冷氣、負壓等很耗能，未來會與經濟部、衛福部等一起合作，協助醫院加速節能速度，醫院節能減碳也能減少健保支出；未來中小型企業、社區、大樓都必須有所管制，從歐洲經驗可以看出，這工作需要與社會大眾多些溝通。