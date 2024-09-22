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總統致電罵彭啓明？藍指內閣「網內互打」 林楚茵：不必見縫插針

中央社／ 台北22日電
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片

媒體報導，衛福部長邱泰源昨天指出，總統賴清德曾因醫療院所減碳議題致電罵環境部長彭啓明，多位國民黨立委稱這是內閣不團結。立法委員林楚茵今天說，整體行政團隊步伐一致，國民黨大可不必見縫插針。

國民黨質疑內閣「網內互打」，林楚茵今天向媒體表示，國民黨不要見獵心喜又見縫插針，行政院長卓榮泰內閣行政團隊，有些是過去民進黨從政黨員，有些是從民間招募人才，這些部會首長過去彼此都有交情，「難免在談話的部分，就會比較像是跟老朋友講話之間開的玩笑話」。

林楚茵強調，整體行政團隊步伐一致，在卓榮泰領導下，都會為福國利民以及民生重要法案努力，國民黨大可不必見縫插針，「沒有所謂的網內互打，只有大家一致向前。」

另外，熟悉內閣團隊運作的黨政人士也表示，跨部會間彼此本來就會針對政策溝通與對話，這凸顯卓榮泰率領的AI內閣團隊積極任事、快速溝通、節奏俐落分明的施政特色。

黨政人士說，邱泰源的談話，一聽就知道是建立在與彭啓明深厚交情下的玩笑話，無關所謂負面批評，也無需有行程安排的過度聯想，藉機大作文章與惡意炒作，甚至稱「網內互打」。

黨政人士表示，府院相當重視淨零議題，日前該議題經過卓榮泰核可，在「國家氣候變遷對策委員會」討論，身為執行秘書的彭啓明在委員會後將相關結論帶回行政院向卓榮泰報告，府院節奏一致、橫向聯繫無虞，藍委為政治攻防，說成「網內互打」、「內閣不團結」，明顯與事實不符。

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