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邱泰源邀功得罪三方 彭啓明「啞巴吃黃連」

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
衛福部長邱泰源（中）晚上出席基層醫療協會聯誼會活動，為用詞不當與造成的誤解特地在媒體前向環境部長彭啓明與社會大眾致歉。記者陳正興／攝影
衛福部長邱泰源（中）晚上出席基層醫療協會聯誼會活動，為用詞不當與造成的誤解特地在媒體前向環境部長彭啓明與社會大眾致歉。記者陳正興／攝影

衛福部長邱泰源日前爆料，總統賴清德「致電罵環境部長（彭啟明）」。此番言論對賴總統、行政院長卓榮泰、邱泰源本人與彭啟明都傷到，也破壞內閣和諧的形象，實在是極不恰當的發言。

爆料中傷內閣形象

邱泰源21日上午出席台灣醫務管理學會年會時說，賴清德曾致電罵了環境部長，希望環境部多給資源，幫助醫療院所減碳。但他下午改口，說是「不是罵人」，但賴總統有「念一下」彭啟明，他解釋說，醫療院所經費較少，希望借重環境部專業協助減碳。邱泰源會改口，顯見他也意識到此番言論有失衛福部長的格局。

內閣部會主責範疇不同，對議題有不同意見也相當正常，但邱泰源藉總統之口來爭取資源，給人逞一時之快，在醫療機構面前邀功之感，卻一起得罪了賴清德、卓榮泰與彭啓明

首先，就算賴清德真的有致電責問彭啓明，邱泰源也不該大嘴巴爆料，因為這不僅令人起疑邱泰源消息從何而來，還讓賴清德落得越級指導的口實，陷總統於不義。如今，賴清德與邱泰源22日晚間原本預定一同出席「基層醫療協會理監事會議曁醫師聯誼晚宴」，但總統府已表示取消此一行程，其中意味不言而喻。

三方得罪不討好

再者，儘管環境部與衛福部在政策上有所分歧，本來就應該在行政院內部協調處理，作為內閣大家長的卓榮泰，在邱泰源眼中彷彿成為透明人，直接跳過行政院長，由總統施壓。

第三、彭啓明後續證實賴清德有致電關心，但他緩頰說，「倒是沒有罵我啦，總統希望可以更積極一點」。彭啓明被邱泰源在背後爆料，如果彭啓明堅決不承認，反而變成部長之間的龍虎鬥，有損內閣形象；彭啓明一旦承認也得擔起環境部給醫療院所資源不足的罵名，最後只能用一句「沒有罵我」輕輕帶過，反而像是啞巴吃黃連，有口也說不清。

邱泰源一番言論得罪三方，顯見擔任部會首長不同於擔任立委，首長的一言一行都關乎國家政策，都會被社會放大檢視，更應謹言慎行。

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