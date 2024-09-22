邱泰源邀功得罪三方 彭啓明「啞巴吃黃連」

衛福部長邱泰源日前爆料，總統賴清德「致電罵環境部長（彭啟明）」。此番言論對賴總統、行政院長卓榮泰、邱泰源本人與彭啟明都傷到，也破壞內閣和諧的形象，實在是極不恰當的發言。

爆料中傷內閣形象

邱泰源21日上午出席台灣醫務管理學會年會時說，賴清德曾致電罵了環境部長，希望環境部多給資源，幫助醫療院所減碳。但他下午改口，說是「不是罵人」，但賴總統有「念一下」彭啟明，他解釋說，醫療院所經費較少，希望借重環境部專業協助減碳。邱泰源會改口，顯見他也意識到此番言論有失衛福部長的格局。

內閣部會主責範疇不同，對議題有不同意見也相當正常，但邱泰源藉總統之口來爭取資源，給人逞一時之快，在醫療機構面前邀功之感，卻一起得罪了賴清德、卓榮泰與彭啓明。

首先，就算賴清德真的有致電責問彭啓明，邱泰源也不該大嘴巴爆料，因為這不僅令人起疑邱泰源消息從何而來，還讓賴清德落得越級指導的口實，陷總統於不義。如今，賴清德與邱泰源22日晚間原本預定一同出席「基層醫療協會理監事會議曁醫師聯誼晚宴」，但總統府已表示取消此一行程，其中意味不言而喻。

三方得罪不討好

再者，儘管環境部與衛福部在政策上有所分歧，本來就應該在行政院內部協調處理，作為內閣大家長的卓榮泰，在邱泰源眼中彷彿成為透明人，直接跳過行政院長，由總統施壓。

第三、彭啓明後續證實賴清德有致電關心，但他緩頰說，「倒是沒有罵我啦，總統希望可以更積極一點」。彭啓明被邱泰源在背後爆料，如果彭啓明堅決不承認，反而變成部長之間的龍虎鬥，有損內閣形象；彭啓明一旦承認也得擔起環境部給醫療院所資源不足的罵名，最後只能用一句「沒有罵我」輕輕帶過，反而像是啞巴吃黃連，有口也說不清。

邱泰源一番言論得罪三方，顯見擔任部會首長不同於擔任立委，首長的一言一行都關乎國家政策，都會被社會放大檢視，更應謹言慎行。

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