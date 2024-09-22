環境部沒給醫院資源減碳 邱泰源爆：總統致電罵彭啓明

台灣醫療院所溫室氣體排放量達百分之四點六，高於全球平均值，衛福部長邱泰源昨天出席活動時自爆內幕說，賴清德總統曾為環境部未給予醫療院所足夠的資源，讓醫院執行減碳事宜「致電罵環境部長」。此話一出，立刻引發議論，環境部長彭啓明證實總統致電關心，將設法協助減碳。

醫院救人 未納入徵收碳費對象

台灣喊出「二○五○淨零排碳」，全球醫療院所皆屬碳排大戶，但礙於醫療院所「救人」特性，國內比照國外作法，未將醫療院所納入徵收碳費對象。

邱泰源昨天出席台灣醫務管理學會年會，談到醫療機構ＥＳＧ議題時，提及許多國家都將部分的碳費收入撥入醫療領域，幫助醫院執行ＥＳＧ改革，但台灣目前無此規畫，認為環境部沒有給醫療院所足夠的資源，讓醫院執行淨零減碳。他更進一步透露，賴總統還曾「致電罵了環境部長」，他強調，衛福部將爭取碳費助醫院減碳，且一定不會放棄。

醫療院所為用電大戶，據統計，醫學中心年用電量上看四三八○萬瓩。全台醫療院所溫室氣體排放量占整體的百分之四點六，比全球醫療院所平均值百分之四點四還高。記者鄭超文／攝影

彭啓明：接獲賴總統致電關心

被點名的彭啓明證實，他有接獲賴總統致電關心，但不認為賴總統於電話中有責難，僅是討論。他說，邱泰源確實曾向他提及「希望部分碳費能撥入醫療領域」，且有醫界人士主張「氣候變遷導致生病的人變多」，當時他回覆邱泰源「那個錢（碳費）才一點點，衛福部錢比我們多」，且碳費用途也沒有醫療這個項目。彭啓明也說，環境部將與經濟部、金管會合作，導入保險基金，幫助醫療院所進行節能減碳。衛福部今年則是編列一千六百萬，推動醫療院所淨零碳排計畫，分三階段施行，目前在人員訓練、提升醫院對淨零的認知階段。

藍委批邱「把同級打成小弟」

不過，邱泰源自爆「總統致電罵環境部長」，引發在野立委質疑。立法委員王鴻薇認為，邱泰源為在外面邀功，不惜把同等級的彭啓明打成像小弟一樣，這代表政府根本不團結、部門之間溝通紊亂。再者，她更質疑，為何是賴清德打電話？這又非兩岸、國防事項，行政院長卓榮泰去哪裡了？根本不符合體制，坐實賴清德就是太上行政院長，卓榮泰只是傀儡。

環團也對此表示不滿，地球公民基金會、環境權保障基金會等環團，對於邱泰源的希望幫醫院減碳，卻找總統開罵環境部、爭取碳費撥補感到不解，也批評邱的言論顯示其對碳費制度不了解，且醫療院所已非碳費徵收對象，還跑來要碳費，且也不見衛福部規畫出具體減碳方式，若深入了解，可發現經濟部才是碳費收入的阻力，總統要罵應該要罵經濟部才對。

行政院說，邱泰源是強調內閣施政效率也求好心切。邱泰源昨天下午改稱，總統「不會罵人」，致電鼓勵性質居多，但有「念一下」要環境部協助減碳。