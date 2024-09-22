手術麻醉氣體難以取代 減碳大難題

「碳排大戶」醫療院所雖未納入碳費徵收對象，但已陸續進行碳盤查，不少用電都可透過「節能」達到減碳目的，但手術中使用的麻醉氣體碳排極高，一公斤的地氟醚，相當於二五九○公斤的二氧化碳放量，且麻醉氣體臨床上難以取代，也成醫院減碳的一大難題。

據衛福部調查，國內醫學中心、區域醫院、地區醫院等，有半數是台電特高壓用電規模，其中醫學中心年用電量上看四三八○萬瓩，屬超級用電大戶，各家醫院目前皆以「節能」著手減碳，但麻醉氣體碳排量大，成醫院減碳棘手課題。

台大醫院麻醉部醫師洪明輝表示，常見麻醉氣體為七氟醚、地氟醚以及異氟醚三項揮發性氣體，其中七氟醚和地氟醚主要用在全身麻醉。依全球暖化潛勢值ＧＷＰ推算，一公斤的七氟醚相當於一四四公斤的二氧化碳排放量，地氟醚為二五九○公斤、異氟醚是五三九公斤。

麻醉醫學會理事長余黃平表示，麻醉氣體適用範圍廣，也能幫助手術患者能較快甦醒，使用氣體麻醉患者僅需五至十五分鐘即可恢復，但使用靜脈麻醉患者，需等半小時以上才會恢復，臨床上使用氣體麻醉比率遠高於靜脈麻醉，且肝腎功能不好或有共病者，使用靜脈麻醉會影響代謝功能，僅能給予氣體麻醉，氣體麻醉唯一不適用於氣管相關手術。