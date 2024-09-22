藍委：拖彭啟明墊背 無法遮掩衛福部怠惰

衛福部長邱泰源昨自爆賴總統曾為環境部未給足資源，讓醫療院所執行減碳一事，致電罵環境部長彭啟明，引發各方批評。國民黨立委王鴻薇呼籲，此起事件牽涉到碳費，為何到現在還沒有辦法訂定出來，因為政府之間一團亂，企業不曉得怎麼辦，尤其是中小企業更慘，要如何因應？正本清源還是要趕快把碳費訂出來，不然一直延後上路就只是在逃避問題而已。

行政院發言人李慧芝則強調，對於各產業的營業場所的減碳，例如節能或淨零建築都是淨零轉型的重要工作項目，行政院目前設有跨部會的協調機制，各部會也將積極協助業者。

國民黨立委李彥秀表示，國際間邁步開展綠色醫療，強化公共衛生體系的氣候調適能力，台灣在推動醫療機構淨零碳排的路上，宛如身處石器時代，「各國已在外太空，台灣還在殺豬公。」

李彥秀說，前年三月國發會公布「台灣二○五○淨零排放路徑及策略總說明」，十二項關鍵戰略絲毫未論及綠色醫療，有八個相關主責部會，衛福部則「被消失」。綠色醫療發展轉捩點的關鍵，今年度衛福部只編列不到兩千萬元預算，辦理減碳教育。輔導醫療產業進行減碳的具體工作仍在原地踏步。

李彥秀提醒，邱泰源把彭啟明拖出來墊背，把賴清德私人對話拿出來說嘴，雖可在醫療機構面前取暖，卻無法遮掩衛福部的怠惰，與行政團隊從過去到現在對醫療減碳的輕忽與無能。