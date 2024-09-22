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環團批衛福部卸責：減碳丟給環境部

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

衛福部長邱泰源昨批評環境部未給足資源讓醫療院所減碳，更有意爭取碳費撥入醫療領域，引發討論。對此，環保團體一致認為，衛福部爭取碳費撥入醫療領域不合理，且減碳責任全丟給環境部負責，恐是卸責。

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞說，醫療院所想減碳，衛福部卻開罵環境部，還爭取部分碳費應撥入醫療領域，代表衛福部對碳費制度不夠了解。與其爭取碳費用在醫療院所，還不如要求環境部先把碳費收好，「邱部長如果願意了解，可能會發現經濟部才是碳費收入的阻力」，賴總統要罵，也是該罵經濟部長才對。

鄭泰鈞批評，醫療院所電力確實是一大問題，若要做到深度減碳，必須多管齊下，不會是環境部一個部會施力即可，像是綠建築、加裝屋頂光電等，也都跟內政部、經濟部有關，「淨零減碳絕對不會只是環境部的責任」。且醫療院所的主管機關是衛福部，環境部不可能越俎代庖，邱部長應好好想想，這樣放話有助國家淨零往前走嗎？

環境權保障基金會專職律師呂冠輝說，醫療院所已經不是碳費徵收的對象，還跑來要碳費，令人疑惑，且也看不出碳費撥入醫療院所的具體規畫。

他諷刺，醫療院所的用電量，相對製造業而言，其實沒那麼多，「經濟部是不是也要來吵？」建議若要談碳費收入運用，也必須跨部會協商，過去環團就主張排碳減量最直接衝擊是部分產業退場，因此碳費應該優先用在公正轉型。

綠色公民行動聯盟專員沈宜臻強調，資源有限，大家都希望獲得減碳輔導、資源，不可能獨厚任一產業或單位，碳費用途該用在最需要的人身上。其他國家碳費用途可能不是直接用在醫療領域，而是協助公正轉型，比如用碳費支持弱勢群體的醫療需求，比較少看到碳費價格完全用在支援醫療院所。

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