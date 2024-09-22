冷眼集／邱泰源不顧行政倫理 與其告御狀不如助醫院減碳

衛福部長邱泰源自爆賴清德總統曾為環境部未給醫療院所足夠的減碳資源，「致電罵環境部長」，這席話除了顯露邱泰源不顧行政倫理的自大作風，還暴露他對醫療院所深度減碳的無知，若期待這樣的衛福部有淨零永續的思維，無異是緣木求魚。

基於行政倫理，部會之間若意見相左或有齟齬，通常在內部溝通，或請更高階的長官協調化解；邱泰源與賴總統同是出身醫界，關係自然密切，但在大庭廣眾下得意洋洋地爆料「環境部長被總統罵」，像極了小學生向老師告同學的狀，結果同學被老師處罰般地沾沾自喜，邱似乎是以老大自居，把環境部長看作小弟般地羞辱。

醫院是碳排大戶，一座中大型醫院等於一座工廠的排碳量，台灣醫療院所碳排又高於全球平均，理應是減碳重點。但環境部長彭啟明日前說了，基於醫院救人的特殊角色，不會對醫院課徵碳費，但仍希望醫院自主減碳。

由於醫療運作有不得不的需要，減碳尚且局限在節能一隅，醫界已紛紛表達醫院減碳遭遇瓶頸，亟待衛福部提出能深度減碳的淨零路徑與策略，甚至協助醫院「以大帶小」，引領供應醫材、藥品等醫療供應鏈參與減碳。

但衛福部僅編列一千六百萬輔導全台二萬家醫院做最初階的碳盤查，以台大醫院每年減碳就要花費八千萬來看，兩相比較實為杯水車薪，加上缺乏具體的減碳路徑，讓各家醫院無所適從。相較各部會想方設法要達成各自減碳的ＫＰＩ，衛福部不但不思自身的減碳淨零計畫根本就還在起步，還急著把責任往外推，只會向環境部伸手要錢，不但仗勢欺人，更自曝其短。

減碳是事業無可迴避的責任，如果照邱泰源的思維，所有企業根本不必投注成本在製程及供應鏈減碳，統統坐等環境部給碳費再來做就好，這種毫無自主減碳觀念的部長，正是高倡永續的賴政府最大的危機。

減碳不一定得花大錢，事實上，彭啟明昨已出面說明幾種幫助醫療院所深度減碳的財務工具，好比各縣市政府常導入能源技術服務（ＥＳＣＯ），幾乎能以零成本為城市換裝ＬＥＤ路燈。

衛福部長與其樂於上演告狀的戲碼，不如多花心思找出務實的方法，協助醫療院所規畫減碳作為，邁向淨零，而不是讓賴清德總統的健康台灣元年，淪為部會互打元年。