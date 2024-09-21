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因醫療院所減碳被賴總統罵？彭啓明回應：我不認為有責難

中央社／ 台北21日電
衛福部長邱泰源今天指出，總統賴清德曾因醫療院所減碳議題致電罵環境部長彭啓明。聯合報系資料照片
衛福部長邱泰源今天指出，總統賴清德曾因醫療院所減碳議題致電罵環境部長彭啓明。聯合報系資料照片

媒體報導，衛福部長邱泰源今天指出，總統賴清德曾因醫療院所減碳議題致電罵環境部彭啓明。彭啓明則說，環境部正「彎道超車」減碳，賴總統關心議題而有相關討論，「我不認為有責難」。

媒體報導，衛福部長邱泰源今天出席台灣醫務管理學會年會時指出，衛福部正向環境部爭取日後碳費能部分撥入醫療領域，還說賴總統曾認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳，致電罵彭啓明。國民黨立委王鴻薇批評這顯示內閣不團結，以及賴總統作法不符體制。

對此，彭啓明今天告訴中央社記者，醫療院所是國內非生產型產業中的能源消耗大戶，但醫院主責救人，所以會有必要的能源消耗，包含冷氣空調等；醫院除經營外還要另外花錢來減碳確實很辛苦，因此環境部才跟衛福部合作推動綠色醫療，讓醫院了解永續節能減碳跟醫療廢棄物議題。

彭啓明說，環境跟衛福本來就密切相關，賴總統跟行政院長卓榮泰都很關心這個議題，也都在思考要怎麼幫助醫院，所以環境部一直努力跟經濟部、金管會合作，思考如何利用保險業、民間資金來幫助醫院快速減碳又能深度節能，「已經有初步架構」，未來會持續推動。

彭啓明也指出，環境部確實正在「彎道超車」，努力有嶄新的做法，或許這過程每個人會不同意見，但減碳議題本就會各界討論且各界關注，「我不認為有責難」，只是大家討論如何做的更好、更有效。

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