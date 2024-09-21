央行限貸令 重擊換屋族

央行的二戶限貸令從七都擴及全國，「金龍海嘯」第一波受災戶恐在彰化縣。住商機構彙整內政部統計，全台除七都外，今年4月至7月各縣市核發住宅使照量，僅彰化縣使照量破千宅。房市專家擔心，彰化縣出現大量交屋潮及供給量，若是被央行政策打到的購屋族有資金貸款等問題，恐率先引爆違約潮。

信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德表示，全國一致適用第二套房貸成數最多五成，等於買房子要拿一半現金出來，衝擊將交屋並申貸之消費者，依照慣例，建商取得使照後需於六個月內通知交屋，考驗換屋族資金調度能力。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，此波打房措施重擊全台換屋族群，近期受限於銀行滿水位等議題，預售屋即將交屋民眾申辦貸款已需排隊，如今都會區以外居民購屋貸款還需多準備自備款，購屋負擔可謂重中之重，成為「金龍海嘯」受災戶。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶提醒，近年央行數次信用管制劍指多戶族與投資置產族群，且再次鎖緊各行庫水龍頭，或將迫使大開槓桿的投資客資金周轉出現難度。