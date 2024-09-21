新青安降溫 8月核貸減27%…戶數、金額探五個月低點

財政部昨（20）日公布新版青年安心成家房貸（新青安）8月統計，核貸戶數5,684戶、核貸金額452.82億元，均較前月減少27%，並為今年3月以來新低，顯示新青安已經降溫。

財政部表示，累計新青安開辦13個月以來，已幫助近8萬戶成家，累計核貸金額逼近6,000億元大關。

新青安房貸8月概況

財政部統計新青安房貸每月申請與撥貸狀況，7月核貸戶數、金額雙創次高，昨天公布的8月數據下滑，為3月以來的單月新低。另外，6、7月因為剛好處於新青安檢討擬定精進措施的過渡期，使得這兩個月出現當月申請戶數、金額，小於核貸戶數、金額的異常現象，也就是有出現延後撥貸的情況。不過，8月則已不復見，8月的受理申貸戶數、金額均大於核貸數。

財政部國庫署昨天公布新青安貸款統計，8月受理申貸戶數6,226戶、申貸金額511.2億元，分別較前月減少8.5%、6.1%；核貸戶數5,684戶、核貸金額452.82億元，則是均較前月減少27%多。統計新青安去年8月開辦以來，累計核貸金額為5,925.1億元，預期9月就會突破6,000億元。

財政部督導八大公股行庫自去年8月起開辦新青安貸款，申請與核准辦理戶數與金額大幅跳升，之後除了農曆年關前後受年前買房熱的季節性因素影響，使得2月的核貸戶數、金額雙雙下滑，以及6月因為外界對新青安浮現批評檢討聲浪，財政部召集八大行庫開始進行新青安房貸改善調整措施，並於6月底上路，使得6月的核貸戶數與金額在5月雙創新高後出現回跌，但是7月則是再度回升，並雙創歷來次高，8月再度下滑。