對於央行第七波房市信用管制，行政院長卓榮泰昨（20）日表態支持，並強調新一波的政策不是「打房」，而是「打炒房」政策，在政策實施後，政府將觀察是否能有效減少炒房的行為，讓房市有正常的發展。

立法院昨日開議，卓榮泰赴立法院施政報告，針對央行新一波的管制措施，卓揆表示，央行是基於獨立機關的專業權責，且經過充份的討論後才宣布，並不是「打房」，而是「打炒房」。

卓榮泰強調，政府要維護一般民眾居住的需求，所以對於囤房、有過多房屋在手上卻沒充分利用，央行基於專業才提出這樣的政策。

卓榮泰說，長期以來，政府推動社會居住正義，並重視青年朋友住的需求。希望央行相關政策在社會檢視後能獲得支持，實施後，政府將觀察是否能有效減少炒房行為，讓房市正常發展。

央行打炒房六大措施，一，新增規範自然人名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期；二，自然人第二戶購屋貸款最高成數由六成降為五成，並擴大實施地區至全國；三，公司法人購置住宅貸款由四成降為三成；四，自然人購置高價住宅貸款由四成降為三成；五，第三戶以上購屋貸款之最高成數由四成降為三成；六，餘屋貸款最高成數由四成降為三成。