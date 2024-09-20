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千宅交屋潮剉咧等！這縣市恐成「金龍海嘯」首波重災區

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行重拳打炒房，二戶限貸令從七都擴及全國，「金龍海嘯」第一波受災戶恐在彰化。據住商機構彙整內政部統計，觀察全台除七都外，今年4月至7月各縣市核發住宅使照量，僅彰化縣使照量破千宅，換言之，將有大量交屋潮及供給量，若是被央行政策打到的購屋族有資金貸款等問題，可能引爆違約潮。

央行19日舉行第3季理監事會議宣布，不僅調升存準率，並加碼第七波房市管制措施，其中第二戶貸款最高成數降為五成，信用管制區域也從七都擴及全台，衝擊即將交屋並申貸之消費者，依照慣例，建商取得使照後需於六個月內通知交屋。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，此波打房措施除了第二戶限貸令擴及全台，另規範名下有屋者第一戶購屋貸款無寬限期，重重打擊全台換屋族群，尤其近期受限於銀行滿水位等議題，過去購置預售屋即將交屋民眾申購已需排隊，如今都會區以外居民購屋貸款又需多準備自備款，購屋負擔可謂重中之重，成為此波「金龍海嘯」第一波受災戶。

根據內政部數據，觀察各縣市自今年4月起，截至最新資料7月為止，所核發純住宅使照數量以彰化縣達1,648宅最多，主要是過去幾年房市前景佳，因此磁吸建商，但後況恐遭受衝長。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，彰化縣近期受惠於台中房市外溢，房價成長幅度有目共睹，同時在疫情過後台商回流，本身即有不少傳產隱形富豪的彰化縣，換屋需求有待滿足，為當地創造不少市場，吸引建商加碼進駐，為區域新案市場創造供給，但疫情後這波交屋潮適逢限貸風波，恐讓區域新案市場遭遇不小衝擊。

賴志昶提醒，近年央行數次信用管制劍指多戶族與投資置產族群，且再次鎖緊各行庫水龍頭，或將迫使大開槓桿的投資客資金周轉出現難度，或將出脫手中物件以斷尾求生，有助於緩解目前市場上供給不足問題，至於是否出現民眾期待已久的房價下修，早期入手預售買方可透過轉約解套，或乾脆解約以防斷頭，但此時因應市場，買方可獲較大議價空間，若賣方心態願意調整，可望以「甜甜價」入手心儀物件，因此建議消費者不妨趁局勢巨變之際大膽議價。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

央行 建商 房市 打炒房 楊金龍

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