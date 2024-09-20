外資分析師大多預期 央行明年才啟動降息、對房市採針對性措施

台灣央行19日維持政策利率不變，但再度調高存款準備率且大幅加強房市信用管制；大多數外資分析師判斷，央行暫時不會動指標利率，打炒房也將有助於控制由此外溢的通膨壓力。

央行總裁楊金龍周四說，如果通膨在1.5%-2%之間，利率還是要維持在高水準。多位外資分析師撰寫研究報告預測降息時機，最快是高盛的今年12月，摩根士丹和和巴克萊說明年下半年，花旗和澳新銀行估計要更久才轉向。

摩根士丹利經濟學家Kathleen Oh指出，央行現階段可能專注於為房市降溫，要等2025年下半年才會轉向降息，屆時，通膨和本地消費將因出口和勞動市場活動放緩而進一步降溫。核心通膨放緩意味再升息的可能性極小，但可能繼續採取宏觀審慎政策和定向信貸控制措施，例如上調存準率。

花旗經濟學家Adrienne Lui表示，儘管花旗對明年台灣經濟成長的看法略趨謹慎，預計持續堅挺的內需、電價調升的遞延效果，仍將讓本地通膨維持黏性。台灣2025年CPI預計上升2.5%，高於央行預估的1.89%。 花旗維持央行不會調整利率直至2025年底的預測，除非美國、中國大陸的經濟出現硬著陸。

澳新銀行大中華區首席濟學家楊宇霆及Bansi Madhavan認為，與其他亞洲區央行開始寬鬆政策不同，台灣預計到2025年都將維持政策利率2%不變，存準率將成為主要的政策工具，以收緊銀行資金，也可能採取針對性措施來監管房市融資。澳新預估台灣今年經濟成長4.1%，全球AI投資熱將持續推動本地經濟前景高於趨勢，而台灣未來兩年的出口將維持上升周期。

巴克萊銀行經濟學家Bum Ki Son指出，央行進一步收緊政策的窗口有限，但打炒房也讓寬鬆的窗口縮小，央行應會在接下來幾季評估放貸情形。巴克萊預計2025年6月-7月通膨率會降到1.5%以下，對央行降息時間的預估從明年第1季延後到第3季，之後累計降息37.5個基點，與美國聯準會的利差將在明年第2季縮小至200基點。

高盛經濟學家Irene Choi及Goohoon Kwon研判，整體來說，基於通膨率降低，加上已祭出針對銀行貸款和房地產市場的一系列收緊措施，因此仍預計央行可能在12月開始降息。