央行五劑猛藥重拳打炒房 楊金龍：教訓投機客

為遏制房市過熱，中央銀行總裁楊金龍昨天宣布第七波選擇性信用管制，以「四記重拳」外加調升存款準備率一碼（○點二五個百分點）收緊資金，宣示央行要教訓投機客與炒房族的決心。

楊金龍昨天公開向炒房族宣戰，他表示「必須給投資客、投機客lesson（教訓）」，不再是想貸多少、就能貸多少，同時也要告訴社會大眾，房市必須cool down（冷卻），特殊時期必須採取比較嚴肅的措施、謹慎防範房市風險升溫。

在第七波的選擇性信用管制中，史無前例的重拳是名下有房屋的自然人再申辦房貸，不再有「還息不還本」的寬限期；其餘三拳則屬於「加強版」項目，包括自然人第二戶房貸的最高貸款成數從六成降為五成，範圍並從六都和新竹縣市擴大至全台，楊金龍說，看到很多地方的房價都漲了，而且漲幅很大，房貸需更謹慎。

央行五大措施打炒房 製表／呂俊儀 圖／聯合報提供

楊金龍：調升存準率 不會影響首購族房貸

第三拳是公司法人購置住宅貸款、自然人購置豪宅及第三戶以上的房貸，最高貸款成數從四成降為三成。第四拳則是針對建商，餘屋貸款最高貸款成數從四成降為三成。相關措施今天生效。

央行昨舉行第三季理監事會議，會中決議利率連二凍，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息百分之二、百分之二點三七五及百分之四點二五，理事一致同意維持政策利率不變。央行再度調高存準率一碼，預估可收回一二五○億元資金，收緊市場資金。楊金龍說，調升存準率是從量著手，「要讓銀行對不動產市場的放款更加謹慎」，但銀行仍有不少超額準備可以使用，「央行就是一個態度，希望銀行不動產貸放時要更加謹慎，不要那麼浮濫」。

楊金龍認為，調升存準率不會影響首購族的房貸、都更危老社宅，以及企業擴建廠辦的貸款，只要阻止炒房，將資源導入合理的不動產貸款運用，資金綽綽有餘。

推第七輪信用管制 所花力氣不輸先前總和

楊金龍以日本一九九○年代資產泡沫破滅事件及美國次級房貸危機為戒，擔心不動產過熱引發金融危機及經濟衰退的歷史在台灣重演，推出第七次選擇性信用管制所花的時間及力氣，不輸第一次到第六次的總和。

楊金龍說，去年底發現貸款有過度集中房地產的情形，當時已有銀行的房貸占比觸及警戒值，到六月理監事會後根據最新資料研究，七月底決定找三十四家國銀商談，並要求銀行自提改善方案，給一年時間漸次調整。楊金龍以大象轉身比喻，表示要改變銀行貸款集中於房地產現況時須小心。

至於府院陸續對央行限貸令表示意見，被質疑干預央行職權，楊金龍回應，院長和總統府都沒有介入。