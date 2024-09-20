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央行打炒房 史上最重 第七波信用管制總裁楊金龍要教訓投機客

經濟日報／ 記者陳美君楊筱筠／台北報導
央行總裁楊金龍昨日宣布第七波房市信用管制，揮出史上最重「打炒房拳」。記者胡經周／攝影
央行總裁楊金龍昨日宣布第七波房市信用管制，揮出史上最重「打炒房拳」。記者胡經周／攝影

央行揮出史上最重「打炒房拳」，總裁楊金龍昨（19）日宣布第七波房市信用管制，本波鎖定六類貸款，包括：新增名下有房者第一戶房貸不得有寬限期、第二戶房貸最高成數由六成降為五成並擴大至全國實施、公司法人房貸、豪宅貸款、第三戶以上房貸及餘屋貸款，最高成數均由四成降為三成。

央行昨天決議貼放利率「連兩凍」、重貼現率維持2%，維持近16年來的新高水準。不過，除了第七波房市管制外，央行再度宣布調升存準率1碼，預計將從市場上收回1,250億元資金。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

楊金龍指出，自2023年下半年以來，不動產貸款年增率，包括房貸餘額年增率均從低點翻漲，其中，8月國銀房貸餘額年增率11.03%，創下逾18年新高，帶動不動產貸款年增率走揚，不動產貸款集中度也來到37.5%，逼近歷史高點37.9%，房屋買賣移轉棟數、房價也都在走揚。

對於央行出重拳打炒房，楊金龍數度強調，不動產貸款占總放款比率升至37.5％，雖然還不到歷史最高比率的37.9％，但現在情況比當時更嚴峻，讓市場不要預期房價會一直上去。

楊金龍說，觀察2018年底至今年8月底期間，部分銀行不論其不動產貸款集中度高於或低於全體銀行平均，均呈現信用資源大幅向不動產相關部門傾斜現象；所以央行才會對銀行道德勸說，希望能「讓大象轉身」、改善傾斜現象，但「讓大象轉身要小心，轉的速度太快會跌倒，希望慢慢轉身但也不能太慢」，才會給銀行一年的房貸降溫期，不會影響已簽約與核貸客戶的權利。

楊金龍說，日本資產泡沫破滅、美國次貸危機等都有共通點，就是大家認為房市會一直上去，若不注意的話，一不小心房市就會「硬著陸」。

楊金龍還說，限貸令之亂，很多人抱怨，但其中至少有一半是投資客與炒房客，因為銀行限貸令，停止收件，很多人跑到額度還沒滿的銀行申辦，銀行臨時接了很多申請案，審核速度會慢下來，甚至以價制量，這是必要措施。

楊金龍昨天還公開向投資客宣戰，直言「必須給投資客、投機客lesson（教訓）」，不再是想貸多少、就能貸多少，同時也要藉這次機會告訴社會大眾，房市必須cool down（冷卻），特殊時期，必須採取比較嚴肅的措施、謹慎防範房市風險升溫。

房市 房貸 楊金龍

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