央行調升存準率 銀行很有感

央行昨（19）日理監事會決議維持利率不動，但再調升存款準備率1碼，且再降第二套房貸成數至五成並擴及全台。銀行業者昨日對此表示，目前市場資金趨緊，央行此次再升存準率，銀行將很有感，房貸「以價制量」利率可能難降，而換屋族以簽切結書於一年內賣房的方式換取房貸比照首購，應可望同步延續擴大適用。

大型行庫高層主管指出，央行再升存準率1碼，換算大約影響2,000億元左右的銀行放款量能，30多家國銀攤下來每家可能少個幾十億元不等，雖影響不是太大，不過，目前多數銀行還在消化不動產放款滿水位的緊繃狀態，此時央行調升存準率，房貸胃納量多少還是會受影響，仍需要多點時間消化，房貸排隊、暫緩收件等狀況才能緩解。另外，對於已經採取「以價制量」做法來減緩房貸進件量能的民營銀行，業者則表示，目前已經喊到3%起跳的狀況，短期內不會消失，現存準率再升，會再視資金狀況與資源配置看是否再調整定價。

第二套房貸成數再降且範圍擴大，被打到的換屋族如何因應？銀行業者表示，央行去年中對特定地區第二戶房貸成數限縮至七成，當時已決定對政策誤傷的換屋族，提供簽署切結書承諾一年內賣房的方式，來換取第二套房房貸成數仍可比照首購成數、利率條件的模式，來減緩換屋族的資金壓力。