五大行新增房貸 探四月低點

中央銀行昨（19）日公布8月五大銀行新增房貸967.4億元，為四個月新低，單月大減249.9億元。央行分析，主因適逢民俗月，加上部分銀行碰觸到銀行法72-2條內控限額導致新增房貸減少，新增房貸利率升抵2.194%，創2009年1月以來、逾15年半新高，月增0.007個百分點。

央行每月公布台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行新增房貸，由於五大銀行新增房貸合計市占約四成，金額變化，被市場視為房市景氣風向球。

對於五大銀行8月新增房貸減少，央行經研處副處長曹體仁指出，主因適逢農曆民俗月，民眾通常不會選在此時購屋與交屋，以及部分銀行房貸瀕臨銀行法72-2條的內部控管限額，自主降低房貸承作量；至於五大銀行新增房貸利率微幅上漲，主要是利率較為優惠的新青安房貸占比下降，以及銀行資金成本略為上升所致。

央行提供資料顯示，8月新青安房貸占五大銀行房貸比重，由前一個月的38.23%下滑至35.73%。

央行昨天同步公布8月國銀房貸餘額為10兆7,488億元，月增918億元，年增11.03%，為2006年5月以來、逾18年新高，顯示民眾仍有購屋需求，加上六都買賣移轉棟數持續增加、大台北地區房價上漲，房市「價量齊揚」，帶動國銀房貸餘額持續締造歷史新高紀錄。

央行指出，六都買賣移轉棟數，8月較前一個月衰退7.64%，但年增21.41%，今年前八月年增27.53%，顯示房市交易依舊火熱。