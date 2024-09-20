這波打炒房「往死裡打」 業界擔心三殺

央行祭出史上最強打炒房政策，利率不動並調升存準率1碼，還宣布第七波房市管制措施。業界認為，央行這次打太大力，恐造成交屋違約大增，中小型建商倒一片，形成「換屋、多屋、建商」三殺局面，後遺症很快會看到。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，央行此次可說是「往死裡打」，成屋首當其衝，投資客、中小型建商一個都逃不掉，預期房市將加速分歧、碎形化。

黃舒衛預期，未來半年到一年內，一手、二手房市場都將呈現量縮、價漲，且「量縮幅度深且廣」，另外受銀行風控針對客戶、區域、產品屬性進行分類的信用、風險分配影響，將拉大價格發展差距，甚至形成資金斷鏈、房價泡沫破裂，除現階段出現的交屋、違約糾紛，未來斷頭、法拍物件將放量增加，各方壓力夾殺中小型建商。

全國商總榮譽理事長暨鄉林（5531）集團董事長賴正鎰指出，「真的是打太大力了，難道要把房地產業打趴在地？」公司法人購置高價住宅貸款、第三戶購屋貸款，以及建商餘屋貸款的最高成數從四成降為三成，小型建商將會無法生存，資金不夠的公司會倒。

賴正鎰強調，央行其實不用再這麼用力打房，若因此衍生爆量違約，也可能引發金融風波，相信這也是央行跟政府所不樂見，打房讓房地產熄火，屆時還要花力氣救房市，恐怕付出代價更高，希望央行三思。

除貸款成數緊縮，此次購屋族最在意的就是第一屋沒有寬限期，住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，第一屋沒有寬限期已經造成購屋、換屋族心中恐慌，也是此次「最可怕的限制」，勢必衝擊市場買氣。尤其近幾年投資氛圍重的蛋白、蛋殼區，面臨價格下修壓力也會最大，整體而言，房市信心遭受重擊，龍年勢必開高走低，預期第4季將有個案延推，大事不妙已成定局。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，第七波打房比外界預料更嚴苛，中古屋市場將是受創最深的海嘯第一排，另外銷售中的預售新案、將完工交屋的新屋也將被重擊，形成「換屋、多屋、建商」三殺局面。

建商公會全聯會表示，目前市場主要為剛性需求，房價上漲主因在土地、原物料、工資、稅負成本堆疊，不應歸咎於炒房。特別是建築業土建融是用在促進土地利用、增加房屋供給，卻在資金鏈上緊縮，形成口袋深者大者恆大，讓市場逐步形成寡佔化，購屋者選擇性變小，對於產業發展與市場健全並無助益。