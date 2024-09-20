管制房市下重手 楊金龍三度強調關鍵原因：貸款傾斜 情況嚴峻

中央銀行昨（19）日祭出史上最嚴的第七波房市管制措施，央行總裁楊金龍昨天還公開向投資客宣戰，直言「必須給投資客、投機客lesson（教訓）」，不再是想貸多少、就能貸多少，同時也要藉這次機會告訴社會大眾，房市必須cool down（冷卻），特殊時期，必須採取比較嚴肅的措施、謹慎防範房市風險升溫。

總裁楊金龍坦言，這次採取這些措施，讓央行同仁壓力很大，可以說「大於央行前六波房市管制措施的加總」。但央行展現鐵腕作風，就算政策無法令所有人滿意，但就是「Just do it！」

央行對房市管制六大重點 圖／經濟日報提供

央行總裁究竟看到了什麼，才決定下重手？楊金龍表示，央行觀察到，銀行法72-2條的三成上限，有21家銀行已達26%，且都是大銀行，信用資源過度傾斜到不動產的情況十分嚴峻，而這句話，楊金龍至少重複了三次。

央行更在意的是，市場不斷預期房市會一直漲，加上目前經濟也不錯，有一種「放鬆」的氛圍，而這就是釀成日本資產泡沫、美國次貸危機、全球金融危機、QE與歐債危機等的共通點。楊金龍透露，央行採取第七波選擇性信用管制，所花的力氣與時間、和同事之間的討論，對央行同仁們造成的壓力，超過前面六波措施的加總，從8月中，一家一家國銀找來，央行做了功課，每一家花的時間很長，要做這樣的決策十分困難，但還是很有基礎。

國內房市熱到不像話，不少電子新貴都加入炒房行列，楊金龍也曾在路上遇過婆婆媽媽對他說，「其實我女兒也在炒房」。

對於央行本次新增規範，名下已有房屋者，第一戶房貸不得有寬限期，楊金龍說，名下已有房，卻跑到銀行申貸，可能是繼承或以前曾買了房子但已繳清，以前這個沒有管制，但現在認為應該比照新青安處理，不過央行沒有限制成數，只是規定不能有寬限期。

另外，第二戶房貸最高成數由六成降為五成，且擴大實施地區至全國，是否代表國內房價已從蛋黃區漲到蛋白區？楊金龍坦言，「各位也看到了，很多地方的房屋，價格實在漲得厲害」。