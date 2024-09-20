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央行降息條件 通膨1.5％以下
中央銀行昨天舉行第三季理監事會議，理事會一致同意維持政策利率不變。央行總裁楊金龍表示，如果通膨降溫速度很快，也許央行就會調整利率，當通膨率百分之一點五至百分之二時，央行會維持目前高利率環境，通膨回跌至百分之一點五或以下，央行就會做出調整，但央行的貨幣政策不會只看自己，也會參考國際情況。
美國聯準會宣布降息兩碼，歐洲央行也已連續兩次降息，央行不降息還調升台幣存款準備率一碼，楊金龍說，「到目前為止，還是適度的，有一點平衡」。
楊金龍說，其他國家雖已降息，但利率仍很高，我國央行利率沒有調整，但通膨已經回降，現在有充分的時間再觀察，「現在是緊縮嗎？很難說是緊縮」，與其他國家相比，台灣還是有緊縮的空間，特別是房地產貸款的部分。
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