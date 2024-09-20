打炒房超預期 斷金流加鎖喉 3族群最傷

針對央行再度祭出不動產選擇性信用管制，總裁楊金龍話說得直白，這次調整，也是要給投資客、投機客一個「lesson（教訓）」。房仲業者認為，打炒房力道超出預期，斷金流加鎖喉，房市後市恐降溫，其中，影響最大的就屬「換屋、多屋、小建商」。

針對央行祭出第七波房市管制措施，四大房仲業者昨都表達看法。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，央行利率按兵不動的決策符合預期；不過降息時間點較晚，利率將維持在相對高檔一陣子，搭配打炒房政策，短期內房市受利空干擾相對明顯，觀望氣氛也更加濃厚。

永慶內部成交資料顯示，八月房市交易量已較七月減少逾兩成，央行第七波選擇性信用管制實施後，預期房市恐將進一步降溫。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行祭出對住宅市場史上最嚴格信用管制，相關措施比外界預料更嚴苛。尤其，藉自然人名下有房的再購者不給寬限期，換屋、多房、建商全都無一倖免。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，不同購屋族群有不同影響性，呈現「三怕三不怕」。三怕是「換屋族、多屋族、小建商」，銀行緊縮放款，不動產融資條件不理想，且換屋族名下有房，買新屋無寬限期，須「先賣後買」，換屋計畫恐生變；加上利率調降比預期晚，民眾貸款負擔高，銀彈相對有限的買家與小建商，將進一步從市場淡出。

但張旭嵐說，「青安族、現金族、商用置產族」則是三不怕，主要因政府保障單一自住，貸款順序最優先，影響相對輕微；無需貸款者當然不受限制。另打炒房始終「管住不管商」，下半年台商資金解禁潮，企業投資廠房或商用不動產配置，較有籌碼和空間。