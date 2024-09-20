觀察站／下猛藥阻房市泡沫

美國聯準會啟動降息循環，大動作降息二碼（○點五個百分點），向來與聯準會亦步亦趨的台灣央行，決定繼續走自己的路，不僅連兩季反向提高存款準備率，更對房市祭出史上最嚴格信用管制。即使先前因向銀行下達「限貸令」，讓民眾申貸無門，連總統及行政院長都喊話關切，央行總裁楊金龍仍不遺餘力打炒房，他看到什麼又害怕什麼？

以往央行調升存貼放利率或是存款準備率，著眼的是壓制通貨膨脹，這也是央行天職。但是央行六月及此次調升存準率與通膨無關，楊金龍昨在央行理監事會後記者會環繞一個主題，就是房市，最關鍵的一句話是：「銀行信用資源向不動產相關部門傾斜之情勢漸趨嚴峻」，他並舉出許多數據佐證。

貸款集中度近歷史高點

其中最重要的兩個數字是，八月底銀行購置住宅貸款成長年增率升至百分之十一，逾十八年來新高；八月底全體銀行不動產貸款占總放款比率，即不動產貸款集中度因此上升到百分之卅七點五，接近二○○九年十月底歷史高點百分之卅七點九。

為強調不動產貸款集中度逼近歷史高點的嚴重性，楊金龍特別說明時空背景不同，二○○九年是因前一年有全球金融危機，導致經濟走緩，銀行不動產貸款與其他放款成長同步走緩，但其他放款減幅較大。可是去年下半年以來，國內景氣復甦，銀行不動產貸款與其他放款成長同步走升，不動產貸款增幅較大，顯示不動產部門吸納更多銀行信用資源。楊金龍反覆強調，當前銀行信用資源向不動產相關部門傾斜情勢更加嚴峻，「而且不只是嚴峻一點，是好幾點」。

應以美國次貸風暴為鑑

央行連七波打炒房，無非擔心資金向房地產市場傾斜，產生有兩個最可怕的後果，一個是排擠實質的生產投資；另一個是當大家預期房市一直向上，社會形成一種「房市一路向上」氛圍，難保不會出現像一九九○年代日本資產泡沫破滅，及美國的次貸風暴。

於是央行透過升存準收縮資金，對銀行授信形成緊縮效果，這還不夠，央行從八月十二日起密集找來卅四家銀行，要求銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資等需求前提下，「自主管理」不動產貸款總量，並提出未來一年改善方案。

至於央行打炒房措施是否能讓過熱的房市冷卻？又是否會傷及無辜？如同楊金龍說的，在國際主要央行貨幣政策往寬鬆方向進行之際，台灣確實還有緊縮空間，特別是房地產，「該做時就快點做」，「第七次（打炒房）的壓力不輸一到六次的加總」。央行不怕被有房貸需求的民眾罵，著眼的是金融安定，從這點而言，央行是在未雨綢繆、盡其本分。當然，一記記重拳下來，除了打擊到房市投機客，包括換屋族、多屋族、小建商也難免受到波及，但應可有效為房市降溫。