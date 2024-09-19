央行祭重拳房市管制釋警訊 楊金龍決策關鍵9問答一次看

央行今天決議升準不升息、祭出第7波選擇性信用管制，雖然擴大房市管制措施在預料之中，但這波出拳力道堪稱史上最重，不僅首次針對有房子、沒房貸族群納管，央行總裁楊金龍更直言「要給投資客、投機客一個lesson（教訓）」。

這次的房市管制決策對央行是很困難的決定，也承受很大壓力，究竟央行看到什麼警訊，即使壓力再大也要降溫房市，中央社整理楊金龍關鍵問答，讓讀者一次看懂。

央行今天理監事會決議調升存準率1碼，且祭出第7波選擇性信用管制共有4大措施，第1，新增規範自然人名下有房屋者的第1戶購屋貸款不得有寬限期。第2，自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。

第3，公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款的最高成數由4成降為3成。第4，餘屋貸款最高成數由4成降為3成。最新房市管制措施於明日起實施。

問：央行看到什麼警訊，決定祭出最強力道的房市管制措施？

答：今年8月底，全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）居高，達37.5%，接近2009年10月的歷史高點37.9%，而且現在銀行信用資源向不動產部門傾斜的情況比2009年更嚴峻。

過去房市過熱引發危機的狀況有個共通點，市場普遍認為房地產會一直上漲，尤其是1990年代日本資產泡沫破滅，以及跟2007年至2008年間的美國次貸風暴，均顯示不動產市場過熱引發金融危機及經濟衰退已有先例，當時有個狀況是社會大眾認為市場是efficient、有效率的，到達一個點後會自動調整，但反而沒有，市場直接垮下來。

這次央行頂著龐大壓力做出決策，是因為特殊時期必須有嚴肅措施，央行要釋放訊息，不能讓市場認為房市會一直往上走。

問：先前才剛鬧出房貸荒，為何央行還要再緊縮？

答：房貸荒的問題不是資金不足，而是信用資源失衡，以銀行法第72條之2規定（銀行不動產放款比率紅線為30%，俗稱不動產放款天條）來看，國銀達到26%以上已經有21家，而且都是大銀行，很顯然，信用資源明顯傾斜到不動產、傾斜蠻大。

央行先前已對國銀做出道德勸說，為何只採道德勸說，因爲「讓大象轉身要小心，快速轉身會跌倒」，我們要讓他慢慢的、但也不能太慢。未來一年，會持續關注各銀行改善成效，並透過實地查核，督促銀行落實執行改善方案。

至於央行整體政策基調是否緊縮，就房地產來講，如果不動產放款集中度下降，就可以釋放資源給其他部門，特別是製造業；若信用資源順利移轉至具有生產力的部門，整體來講，也不能說是緊縮。

問：央行再度調升存款準備率1碼，會不會讓民眾更難申辦房貸？

答：銀行本身有足夠的資金，央行調升存款準備率1碼，不認為會加重房貸荒現象。調整存準率的目的是希望讓銀行放貸更謹慎，也不會影響民眾首購需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅以及企業建構自用廠辦等所需資金。

先前的房貸荒產生很多抱怨，但那些抱怨「至少有一半以上，是投資客跟炒房客在抱怨」，央行要給投資客、投機客一個lesson（教訓），不再是很容易想貸多少、就貸多少，也藉這次機會告訴社會大眾，房市確實必須cool down（冷卻）。

問：央行這次打房力道堪稱史上最重，是否也考量大環境將走向寬鬆，央行再不出手將錯失時機？

答：國際環境確實朝寬鬆的方向前進，美國聯準會也已宣布降息，確實要把握緊縮的機會，「該做的時候，就快一點做」。

不過相較之下，台灣還是有緊縮的空間，特別是在房地產這塊。

央行發現，去年中以來，銀行不動產貸放衝得非常快、成長率非常高，代表銀行貸放的標準下降、比較寬鬆，這讓央行聯想到美國次貸風暴，當時金融機構對信用評等較低的借款者提供次級房貸，且核貸條件過於寬鬆，這是過去犯下的錯誤。

希望藉由這次政策實施，讓銀行對於不動產貸放更謹慎嚴謹，不要太過浮濫。畢竟房地產不像其他市場有修正機制，往上走的階段，一不注意就容易硬著陸，最好在適當時機、做適當措施，讓它軟著陸。

問：央行升準不升息、祭出房市管制，目前貨幣政策基調為何？

答：貨幣政策整體來說目前還算balance，央行現在政策利率雖然跟16年前一樣高，但是像商業本票等市場利率已經比先前還要高。房地產部分的確是緊縮，希望讓銀行不動產貸款集中度下降，釋放信用資源到其他產業。

問：先前央行對於新青安態度是不要對財政部「越俎代庖」，為何這次對房市下重手推出第7波選擇性信用管制？

答：央行這次檢視房貸數據並未侷限在公股行庫8家，而是檢視全體國銀34家資料。如果有一家觸及不動產放款上限，民眾申貸便會挪移到其他家，進而影響銀行的房貸審核能量，當市場整體亂起來時，財經部會包含央行、財政部、金管會都會一起考量做決策。

新青安方案已經有調整做更嚴格的審核，央行這次也是給國銀1年期間去做調整，希望銀行信用資源可以提供給最需要的那群人，兩者立場一致。

問：央行8月找國銀喝咖啡後，府院相繼出面安撫民心，府院是否伸手干涉央行決策？

答：央行政策並不受政治干預，從一開始到現在為止，包括今天決策，行政院跟總統府都沒有介入。而且行政院院長卓榮泰在行政院會發言、新聞稿中，也多次表示感謝央行對於市場穩定安全機制預先做了努力。

問：美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，隨著美台利差逐漸縮小，央行會放手讓新台幣升值嗎？

答：新台幣匯率是由市場決定，如果新台幣在市場上會升值，央行不會去阻止新台幣升值。央行唯一會做的是延緩升值或是貶值的速度，「要擋資金力道是沒辦法的」。外匯市場很複雜，像今年初很多貨幣都對美元貶值，後來才又逐漸升值。

問：今年第4季有美國總統大選變數，央行怎麼看美國選舉結果對金融市場的影響，是否可能重新引發通膨隱憂？

答：美國總統大選中，民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人川普的政見很不同，兩人對中國態度也有程度差異，至於對於金融市場的影響，這是很複雜的事情。央行會密切關注美國總統選舉對市場的影響，並謹慎因應。