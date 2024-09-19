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美國降息央行未跟進 工商團體：恐影響民間預期心理

中央社／ 台北19日電
央行今（19）日舉行第3季理監事會議，決議利率「連2凍」，但升準1碼且擴大房市管制。路透
央行今（19）日舉行第3季理監事會議，決議利率「連2凍」，但升準1碼且擴大房市管制。路透

中央銀行今天舉行第3季理監事會議，決議利率「連2凍」，但升準1碼且擴大房市管制。工商團體表示，台灣並未跟進美國降息，民眾、企業的預期心理可能受影響，呼籲降息才能減輕企業借貸成本、刺激經濟發展。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息2碼（0.5個百分點），為2020年3月以來首次降息，與此同時，央行理監事會議決議維持政策利率不變、連2凍，但調升存準率1碼，並祭出第7波選擇性信用管制。

商業總會理事長許舒博今天表示，近年因應美國升息，台灣也加入升息行列，不過升息影響企業借貸和支出等成本，也會增加市井小民的房貸和車貸，央行的利率決策應有一套評斷標準，但老百姓也很期盼央行降息，減輕房貸和車貸等壓力。

此外，美國這次宣布降息，台灣並未跟進。許舒博認為，民眾、企業的預期心理也會受影響。

許舒博表示，除美國降息，央行利率決策也會考量整體經濟面、物價等因素，美國當初升息主要是為了抑制通膨，台灣現在面臨的通膨壓力未減，假使這個時間點降息，是否使通膨再度升溫，政府應該也會審慎思考。

三三會理事長林伯豐表示，政府若不配合世界降息趨勢，台灣物價可能面臨上漲風險，也會影響台資、外資投資意願，政府應該將此納入考量，不應作出阻礙民間經濟發展的決議。

林伯豐認為，降息才能刺激經濟發展，呼籲政府應以台灣經濟為前提考量，並配合美國的降息腳步。

央行 林伯豐 美國升息 許舒博 降息

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