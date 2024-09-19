國銀料台美貨幣未來一年續脫鉤 央行再打房符合預期

國銀業者針對央行19日推出的史上最重打房拳，認為，央行今日的利率、存準率、房貸成數決定均符合預期。原因最新公布的8月份貸款數據顯示，房貸年增率仍進一步加快至11%，高於7月份的10.8%。房貸成長過熱、不動產貸款集中的現象並未得到修正，是央行進一步調升存準率、擴大打房措施的主要原因。

另外，央行9月決議連續凍息，不跟進美聯準會（Fed）降息2碼的政策，台美貨幣政策不同調，國銀業者認為，一原因將讓「未來一年台美貨幣政策將持續脫鉤」。

國銀高層認為，美國聯準會預防性降息50個基點，有助於降低美國經濟衰退的風險，增加軟著陸的機率，但也可能重新帶動資金流入新興市場，加劇台灣金融體系資金充裕的情況。因此，除非「全球貿易環境有重大變化，對台灣的出口和總體經濟前景有負面影響」，否則台灣央行應該不會輕易轉向寬鬆性貨幣政策，認為未來一年央行的貨幣政策應該會繼續與美國脫鉤。

為避免台灣上演美國次貸風暴、日本房地產泡沫，抑制國人「房價只會漲不會跌」預期心理，中央銀行2024年9月理監事會議結果，祭出史上無意料最強重拳打房，全面取消有房屋者的再購屋寬限期，「第1戶起即沒有寬限期」。