快訊

撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

央行打炒房這限制購屋族「最害怕」 專家：大事不妙已成定局

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行祭出史上最強打炒房，鐵了心要房市降溫，不僅如外界預期利率按兵不動，並調升存準率1碼（0.25個百分點），還宣布第七波房市管制措施。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，第一屋沒有寬限期可說是央行的創舉，更是購屋族心中的恐慌，未來房市買氣一定會受衝擊，預期第4季將有預售個案延推，基本上，大事不妙已成定局。

央行19日宣布修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，六大措施，包括一，新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；二，自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；三，公司法人購置住宅貸款由4成降為3成；四，自然人購置高價住宅貸款由4成降為3成；五，第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；六，餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

陳炳辰指出，此次打炒房看見央行要房市降溫的決心，尤其是第一屋沒有寬限期，堪稱是購屋族「最害怕的限制」，當然也會衝擊到換屋的意願，更重要的是，過去許多投資族群相當善用寬限期，這一群人占有的量體也不少，若是資金槓桿過高的投資客，可能會釋出部分量體到住宅市場上，而近幾年投資氛圍重的蛋白、蛋殼區，面臨價格下修的壓力也會最大。

至於近期即將交屋的個案也會受到衝擊，也會與銀行貸款緊縮產生加乘效果，勢必產生漣漪效應，整體而言，投資或資產族群得拉高購屋成本，偏高的房價也難有更好的吸引力。

豪宅貸款成數再降方面，陳炳辰指出，對於早已跟熱況兩樣情的高價宅市場，相對死豬不怕熱水燙，建商現階段還敢於推出豪宅案，有一定的口袋名單把握，或是建商資產實力更堅挺，去化速度本就不求快，未來豪宅亮點更將以個案為主，也不會推出太多新案。

全國限貸方面，陳炳辰指出，雖然房市熱度以特定區域為主，但因為不少購屋族群會在蛋白、蛋黃區皆持有房產，若能同時限貸，對於熱區或有降溫效果，亦能避免如今常見二線地帶房市遭過分炒作，常見偏離基本盤的創高價，未來若有風吹草動，反成為風險最大的地帶，有所調控也算未雨綢繆，有機會讓區域房市回歸合理水位。

至於對建商來說，陳炳辰認為，餘屋貸款成數再降來說，對於先建後售案、買氣不佳至成屋仍難完銷案都有打擊，兼之囤房稅2.0共伴效應，以及房貸餘額滿水位的影響，本就走弱的新成屋量體將雪上加霜，建商興致更為缺缺。

展望第4季，陳炳辰認為，房市信心遭受重擊，龍年勢必開高走低，央行再升準也會讓銀行放款更為謹慎，以貸款為主要的房市，輔以多項打房政策，一夕回到解放前，預期近期928乃至下半年新案將有延推可能，大事不妙已成定局。

央行 房市 打炒房

延伸閱讀

央行鐵了心打房往死裡打 專家：房市將有加速分歧、碎形化五大現象

央行祭史上最重打炒房措施 房仲：市場恐腥風血雨

日本男童上學遇刺慘死 陸外交部遺憾難過：這是一起個案

央行祭史上最強打炒房 建商公會：市場形成寡占化、不利購屋族

相關新聞

這句話重複至少3次…央行祭史上最重打炒房拳 楊金龍看到了什麼？

中央銀行19日揮出「史上最重打炒房拳」，總裁楊金龍19日在記者會上數度強調，銀行房貸集中度高達37.5%、鄰近37.9%...

央行「最強打炒房」誰慘了？房仲揭3族群剉咧等、3族群攏免驚

央行Q3理監事會議維持利率凍漲。不過房市信用管制再度加碼，台灣房屋表示，本次信用管制不論公司法人、自然人還是建商，通通趨...

央行全力打房換屋族哀號、小建商恐倒閉 賴正鎰：把房地產業打趴在地？

針對央行召開理監事會議決定祭出第七波信用管制，大幅縮減貸款成數並將實施地區擴及全國，全國商總榮譽理事長暨鄉林集團董事長賴...

央行打炒房這限制購屋族「最害怕」 專家：大事不妙已成定局

央行祭出史上最強打炒房，鐵了心要房市降溫，不僅如外界預期利率按兵不動，並調升存準率1碼（0.25個百分點），還宣布第七波...

喝完咖啡央行再出重手 房貸剩下首購友善

央行理監事會議後，進一步提出新的信用管制措施，自然人第二戶購屋貸款全國貸款上限最高5成，名下有房屋者第一套購屋貸款不能有...

央行祭第七波房市管制 掐銀根、斷金脈 房市恐再降溫

針對央行祭出第七波選擇性信用管制，永慶房產集團表示，「跌破市場眼鏡！」不僅針對第二戶限貸擴及全台，同時調降第二戶購屋貸款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。