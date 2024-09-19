喝完咖啡央行再出重手 房貸剩下首購友善

央行理監事會議後，進一步提出新的信用管制措施，自然人第二戶購屋貸款全國貸款上限最高5成，名下有房屋者第一套購屋貸款不能有寬限期，公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成，且餘屋貸款最高成數由4成降為3成，同時還提高存準率1碼，再向市場回收資金，房貸市場剩下首購友善的環境。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行已經發現市場氛圍一直預期房市往上，風險快速提高，因此出重手一方面在資金面管控，一方面也讓看漲房價氛圍降溫，現在除了首購、都更危老與企業投資興建廠房不受影響，其他房貸要申請已經不是那麼容易。

本來7月下旬開始市場已經感受到房貸狀況吃緊，央行8月找銀行進一步喝咖啡後，銀行在房貸業務更是謹慎承做，央行早在理監事會議前就已經放大絕，這次更進一步加碼，名下有房子的第一套房貸也不能有寬限期，馬上就要進入償還本金階段，避免利用付款輕鬆的寬限期購屋投資。

同時第二戶購屋貸款全國都上限5成，曾敬德表示，對於一些六都與新竹外的區域，尤其有科技業投資題材的，就會造成衝擊，另外，有些預售要交屋的，可能一次也不只買一間，自備款成數又增加的狀況下，只能趕快籌措資金或者還能換約時轉手，新的管制措施勢必會造成衝擊。

另外，央行又調升存準率向市場回收資金，也會造成資金成本增加，包括股票質押的借貸，甚至是現在房屋轉增貸的部分，都可觀察未來利率是否攀升。