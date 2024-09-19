央行重手掐銀根、斷金脈 永慶：房市恐再降溫

央行今日召開第3季理監事會議，維持利率不變。不過，本次調升新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，進一步收回市場資金，雖未調升利率，但貨幣政策進一步緊縮。

本次同時祭出第七波選擇性信用管制，不僅針對第二戶限貸擴及全台，同時調降第二戶購屋貸款最高成數上限降至5成，無寬限期；同時也針對名下已有一戶房屋，但「有房無貸」的自然人，再購買一戶的購屋貸款不得有寬限期。

此外，也針對公司法人購置住宅、自然人購置高價住宅及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數均由4成降為3成，建商餘屋貸款也降至3成。

永慶房屋表示，央行打擊房市力道出乎市場預料，顯示央行積極打擊非首購與非自住的投機炒作行為以及建商透過餘屋貸款養地套利的行為進行嚴格控管，以減緩不動產貸款總量的膨脹速度。

永慶表示，央行第七波選擇性信用管制進一步回收市場資金，同時直接掐緊銀根，斷金脈、去槓桿意味濃厚，將改變民眾對房價上漲的預期。

現階段因房貸緊縮的狀況，貸款條件不如以往，貸款利率上調、貸款估值保守以及寬限期縮短是目前申請房貸普遍的現象，根據永慶內部成交資料顯示，8月交易量已較7月減少逾二成，房市交易已明顯縮減，而央行第七波選擇性信用管制實施後，預期房市恐將進一步降溫。