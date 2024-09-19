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央行「最強打炒房」誰慘了？房仲揭3族群剉咧等、3族群攏免驚

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行Q3理監事會議維持利率凍漲。不過房市信用管制再度加碼，台灣房屋表示，本次信用管制不論公司法人、自然人還是建商，通通趨嚴，「緩降息、續打房」的舉動，突顯央行導引房市軟著陸的企圖心。

本次央行第七波的信用管制，包括自然人第二戶貸款上限縮減為5成，且全國適用；另外自然人購買第3戶以上及豪宅貸款，上限均降為3成，法人購屋貸款也僅可貸3成；連名下已有房屋者的第1戶貸款，都無法享有寬限期。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，美國9月開始降息，但過去美國升息時，台灣跟進幅度相對緩和，且利率調整不僅影響房市，對總體經濟也是牽一髮動全身，因此央行按兵不動的決策符合各界預期。

不過央行降息的時間點較晚，意味著利率將維持在相對高檔一陣子，搭配推陳出新的打炒房政策，短期內房市受到的利空干擾相對明顯，觀望氣氛也會更加濃厚，後續買氣預估將稍微降溫。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行祭出組合拳，第七波信用管制上路，房市擴大管制範圍，和銀行可動用的資金水位，對不同購屋族群有不同影響性，呈現「三怕三不怕」。

三怕的族群是「換屋族、多屋族、小建商」，在銀行緊縮放款的情形之下，不動產融資的條件不盡理想，且換屋族在名下還有房的情況下，買新屋無法享有寬限期，因此必須「先賣後買」，換屋計畫恐生變；再加上利率調降的時序又比預期晚，民眾的貸款負擔高，所以銀彈相對有限的買家與小建商，將進一步從市場淡出。

三不怕的是「青安族、現金族、商用置產族」，適用新青安的首購族，因政府保障單一自住，貸款順序最優先，影響相對輕微；現金購屋不用貸款者，由於根本無需貸款，在限貸令下無事一身輕不受限制。

另外打炒房政策始終「管住不管商」，所以商用置產族也可按部就班維持既有的購屋步調，加上下半年台商資金解禁潮，企業投資廠房或商用不動產配置，較有籌碼和空間。

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