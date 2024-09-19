央行祭史上最強打炒房 建商公會：市場形成寡占化、不利購屋族

央行祭出史上最強打炒房，鐵了心要房市降溫，不僅如外界預期利率按兵不動，並調升存準率1碼（0.25個百分點），還宣布第七波房市管制措施，中華民國不動產開發公會全聯會指出，央行重拳下，不僅讓購屋族貸款負擔愈來愈重，也讓市場形成寡占化，對於產業發展與市場健全並無助益。

中華民國不動產開發公會全聯會表示，央行連續兩季調升存準率，使資金更將緊縮，又全面降低貸款成數，對於購屋或換屋族，在貸款負擔上，變得愈來愈重，如果用這種方式影響購屋能力，打到的反而是有真正住屋需求的民眾。

對於央行六大措施，建商公會全聯會表示，目前市場主要都是剛性需求，房價上漲的主因在於土地、原物料、工資、稅負成本不斷堆疊，不應該歸咎於炒房。

特別是建築業的土建融是用在促進土地利用、增加房屋供給，卻在資金鏈上緊縮，形成口袋深者大者恆大，讓市場逐步形成寡占化，購屋者選擇性變小，對於產業發展與市場健全並無助益。

建商公會全聯會呼籲，這次的管制對象已擴及全國，為避免衍生履約問題，央行應配套採行以簽約日認定第二戶房貸成數新制的適用對象，來保障已簽約購屋民眾權益；另外，針對都更危老重建案，也應該排除適用，協助政府政策順利推動。