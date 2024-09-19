快訊

撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

央行祭史上最強打炒房 建商公會：市場形成寡占化、不利購屋族

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行祭出史上最強打炒房，鐵了心要房市降溫，不僅如外界預期利率按兵不動，並調升存準率1碼（0.25個百分點），還宣布第七波房市管制措施，中華民國不動產開發公會全聯會指出，央行重拳下，不僅讓購屋族貸款負擔愈來愈重，也讓市場形成寡占化，對於產業發展與市場健全並無助益。

中華民國不動產開發公會全聯會表示，央行連續兩季調升存準率，使資金更將緊縮，又全面降低貸款成數，對於購屋或換屋族，在貸款負擔上，變得愈來愈重，如果用這種方式影響購屋能力，打到的反而是有真正住屋需求的民眾。

對於央行六大措施，建商公會全聯會表示，目前市場主要都是剛性需求，房價上漲的主因在於土地、原物料、工資、稅負成本不斷堆疊，不應該歸咎於炒房。

特別是建築業的土建融是用在促進土地利用、增加房屋供給，卻在資金鏈上緊縮，形成口袋深者大者恆大，讓市場逐步形成寡占化，購屋者選擇性變小，對於產業發展與市場健全並無助益。

建商公會全聯會呼籲，這次的管制對象已擴及全國，為避免衍生履約問題，央行應配套採行以簽約日認定第二戶房貸成數新制的適用對象，來保障已簽約購屋民眾權益；另外，針對都更危老重建案，也應該排除適用，協助政府政策順利推動。

全聯 央行 炒房

延伸閱讀

央行最重打房拳！升存準率、有屋者第1戶購屋取消寬限

患者曾盼比照傅達仁安樂死 最後在家人陪伴下錄音感謝護理師離去

「健康台灣」缺病友代表 民團：談醫療不可無病人聲音

藥事調劑費爭議延燒 醫界：幫藥師加薪不懂爭議何在

相關新聞

這句話重複至少3次…央行祭史上最重打炒房拳 楊金龍看到了什麼？

中央銀行19日揮出「史上最重打炒房拳」，總裁楊金龍19日在記者會上數度強調，銀行房貸集中度高達37.5%、鄰近37.9%...

央行「最強打炒房」誰慘了？房仲揭3族群剉咧等、3族群攏免驚

央行Q3理監事會議維持利率凍漲。不過房市信用管制再度加碼，台灣房屋表示，本次信用管制不論公司法人、自然人還是建商，通通趨...

央行全力打房換屋族哀號、小建商恐倒閉 賴正鎰：把房地產業打趴在地？

針對央行召開理監事會議決定祭出第七波信用管制，大幅縮減貸款成數並將實施地區擴及全國，全國商總榮譽理事長暨鄉林集團董事長賴...

央行打炒房這限制購屋族「最害怕」 專家：大事不妙已成定局

央行祭出史上最強打炒房，鐵了心要房市降溫，不僅如外界預期利率按兵不動，並調升存準率1碼（0.25個百分點），還宣布第七波...

喝完咖啡央行再出重手 房貸剩下首購友善

央行理監事會議後，進一步提出新的信用管制措施，自然人第二戶購屋貸款全國貸款上限最高5成，名下有房屋者第一套購屋貸款不能有...

央行祭第七波房市管制 掐銀根、斷金脈 房市恐再降溫

針對央行祭出第七波選擇性信用管制，永慶房產集團表示，「跌破市場眼鏡！」不僅針對第二戶限貸擴及全台，同時調降第二戶購屋貸款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。