出手好重！徐佳馨：換屋、多房、建商全中 房價將修正

央行出重手打房，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，換屋、多房、建商全都無一倖免，房地產市場將在第4季進入嚴苛考驗，價格預估也會出現修正。

央行今宣布修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，包括新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期，第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。

公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成，餘屋貸款最高成數由4成降為3成，另外調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

徐佳馨表示，央行此一政策，是近二十年最嚴格信用管制，比外界預料得更加嚴苛，同時藉由將自然人名下有房屋的再購者重新定義，在此規範下，換屋、多房、建商全都無一倖免，近期交屋的民眾恐將無法順利交屋，同時房地產市場將在第4季進入嚴苛考驗，價格預估也會出現修正。

此次出手同時使出「斷金流」與「鎖喉」兩大絕招，成屋市場作為海嘯第一排，受創最深，預售市場交屋將被打亂，同時也會直接衝擊現在銷售中的預售案。加上明年開始的大交屋潮，市場恐怕得經歷一番腥風血雨。