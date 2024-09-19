這句話重複至少3次…央行祭史上最重打炒房拳 楊金龍看到了什麼？

中央銀行19日揮出「史上最重打炒房拳」，總裁楊金龍19日在記者會上數度強調，銀行房貸集中度高達37.5%、鄰近37.9%的歷史新高，但「我們分析結果，現在房市情況，比歷史高點時更加嚴峻」。

「對於房市目前情況，比高點時更加嚴峻」，這句話，楊金龍在會上講了至少三次，他屢次強調，銀行法72-2條規定的三成上限，有21家銀行都高達26%以上，而且都是大的銀行，很顯然的，銀行信用資源過度傾斜到不動產，這樣不好。

信用源太傾向不動產，會排除生產事業的實質投資，對經濟成長會比較有貢獻，現在的氛圍，大家都預期我們的房市會一直往上，現在經濟情況也不錯，市場會有一種放鬆的氣氛，當初日本、次貸危機甚至全球金融危機，都是如此。

楊金龍說，央行採取六波管制措施，房市好不容易有點soft landing（軟著陸），但是現在上來的速度太快了，必須要做一些嚴肅的措施，對市場釋放出訊息，讓市場不要有「房價會一直上去」的預期。

楊金龍說，銀行限貸令釀成房貸之亂，市場有很多抱怨出來，但其中至少有一半以上都是投資客、炒房客，銀行若以價制量，也算是合理措施。