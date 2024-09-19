快訊

撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

這句話重複至少3次…央行祭史上最重打炒房拳 楊金龍看到了什麼？

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影
央行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影

中央銀行19日揮出「史上最重打炒房拳」，總裁楊金龍19日在記者會上數度強調，銀行房貸集中度高達37.5%、鄰近37.9%的歷史新高，但「我們分析結果，現在房市情況，比歷史高點時更加嚴峻」。

「對於房市目前情況，比高點時更加嚴峻」，這句話，楊金龍在會上講了至少三次，他屢次強調，銀行法72-2條規定的三成上限，有21家銀行都高達26%以上，而且都是大的銀行，很顯然的，銀行信用資源過度傾斜到不動產，這樣不好。

信用源太傾向不動產，會排除生產事業的實質投資，對經濟成長會比較有貢獻，現在的氛圍，大家都預期我們的房市會一直往上，現在經濟情況也不錯，市場會有一種放鬆的氣氛，當初日本、次貸危機甚至全球金融危機，都是如此。

楊金龍說，央行採取六波管制措施，房市好不容易有點soft landing（軟著陸），但是現在上來的速度太快了，必須要做一些嚴肅的措施，對市場釋放出訊息，讓市場不要有「房價會一直上去」的預期。

楊金龍說，銀行限貸令釀成房貸之亂，市場有很多抱怨出來，但其中至少有一半以上都是投資客、炒房客，銀行若以價制量，也算是合理措施。

央行 房價 房市 房貸 楊金龍 炒房

延伸閱讀

鑫創電子處分不動產 處分利益約達0.35億元

央行總裁楊金龍：今年經濟成長率估3.82%、明年3.08%

央行祭「房貸降溫令」 銀行房貸排行年底前恐重新洗牌

柯文哲選舉補助款還房貸差58萬 張益贍：當年還罵我一頓

相關新聞

這句話重複至少3次…央行祭史上最重打炒房拳 楊金龍看到了什麼？

中央銀行19日揮出「史上最重打炒房拳」，總裁楊金龍19日在記者會上數度強調，銀行房貸集中度高達37.5%、鄰近37.9%...

央行「最強打炒房」誰慘了？房仲揭3族群剉咧等、3族群攏免驚

央行Q3理監事會議維持利率凍漲。不過房市信用管制再度加碼，台灣房屋表示，本次信用管制不論公司法人、自然人還是建商，通通趨...

央行全力打房換屋族哀號、小建商恐倒閉 賴正鎰：把房地產業打趴在地？

針對央行召開理監事會議決定祭出第七波信用管制，大幅縮減貸款成數並將實施地區擴及全國，全國商總榮譽理事長暨鄉林集團董事長賴...

央行打炒房這限制購屋族「最害怕」 專家：大事不妙已成定局

央行祭出史上最強打炒房，鐵了心要房市降溫，不僅如外界預期利率按兵不動，並調升存準率1碼（0.25個百分點），還宣布第七波...

喝完咖啡央行再出重手 房貸剩下首購友善

央行理監事會議後，進一步提出新的信用管制措施，自然人第二戶購屋貸款全國貸款上限最高5成，名下有房屋者第一套購屋貸款不能有...

央行祭第七波房市管制 掐銀根、斷金脈 房市恐再降溫

針對央行祭出第七波選擇性信用管制，永慶房產集團表示，「跌破市場眼鏡！」不僅針對第二戶限貸擴及全台，同時調降第二戶購屋貸款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。