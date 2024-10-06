防少數判決 藍拚憲法訴訟法三讀

由於七位新任大法官難產，立法院國民黨團為避免憲法法庭作出少數判決，擬讓立委翁曉玲所提「憲法訴訟法」三法加速三讀。圖為憲法法庭十五位大法官。本報資料照片 為避免憲法法庭被人數勉強過半的大法官掌控，影響判決，立法院國民黨團擬讓國民黨立委翁曉玲所提「憲法訴訟法」三法加速完成三讀，將憲法法庭判決時大法官出席及同意人數都定在十位。由於七位新任大法官難產，僅剩八位大法官確定人數不足，若修法早一步完成，憲法法庭恐將停擺。

國民黨團首席副書記長王鴻薇透露，兩次國民黨團大會上，均沒有黨籍立委對此有意見，此案「應該會加速過關」。翁曉玲則表示，很快就有七位大法官要卸任，且大法官人事案可能不會如期通過，為了讓憲法裁判審理程序更加嚴謹、判決具更高的民主正當性，因此期盼加速通過「憲法訴訟法」修正案，避免少數大法官掌控影響人民權利和法律秩序的憲法判決。

司法院設有大法官十五人，有七位任期即將於今年十月卅一日屆滿。總統府八月底公布七位大法官被提名人名單，包括司法院大法官兼院長被提名人張文貞、司法院大法官兼副院長被提名人姚立明等人，咨文已送入立法院。不過在野黨不滿名單充滿爭議、多為「綠友友」，朝野因而遲遲未啟動審查。

而依照現行「憲法訴訟法」規定，即使大法官人事案難產，剩下的八位大法官仍可運作，成為少數法官裁判。翁曉玲因而於上會期起陸續提出三項「憲法訴訟法」修正草案，內容為將大法官現有總額改依憲法規定為十五人，且大法官判決需三分之二人出席、三分之二人同意，法律於公布日起實施。也就是大法官判決的出席及同意人數都至少要十位。

主戰派藍委認為，大法官對國會改革明顯偏頗，死刑釋憲案幾乎實質廢死，絕對要以此法律案，逼迫賴清德總統提出在野黨可接受人選，否則不讓大法官再做任何判決；由於此舉恐讓憲法法庭就此停擺，因此也有鴿派藍委憂心，萬一真有民眾釋憲案遭擱置，在野黨恐站不穩腳。