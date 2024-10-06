新聞眼／堵住假釋路徑 回歸終身監禁本意

憲法法庭上月判決死刑不違憲，但嚴格限縮死刑條件，被外界認為是實質廢死。圖／聯合報系資料照 憲法法庭上月判決死刑不違憲，但嚴格限縮死刑條件，被外界認為是實質廢死，法部務擬在死刑以外另定提高假釋門檻的「特殊無期徒刑」，但事實上，憲法法庭早在今年憲判字第二號判決中，就宣告無期徒刑假釋若被撤銷，執行殘刑的規定違憲，此判決本質上就是宣示無期徒刑不得終身監禁，形同將無期徒刑有期化，達成實質廢除無期徒刑的效果。

台灣民眾對於死刑存廢只有要與不要兩個答案，根據民調顯示，有超過八成的民眾反對廢除死刑，憲法法庭判決殺人罪判處死刑規定合憲，但設下嚴格的八道關卡，包括偵訊時應強制辯護、第三審應經言詞辯論、合議庭法官一致決等，否則不得科處或執行死刑，引發民意反彈；法務部無法繼續捍衛八成民意的需求，只能研擬出「無期徒刑分級制」，無疑認同實質廢死，也離被害人情緒愈來愈遠。

我國刑罰分有罰金、拘役、有期徒刑、無期徒刑與死刑共五種。我國刑法第七十九條之一第五項規定，無期徒刑假釋經撤銷者，一律回籠執行殘刑，等期滿廿五年即可視為執行完畢，有受刑人仍認為此規定太過嚴苛、違反比例原則，聲請釋憲，憲法法庭今年三月竟也判決相關法條「部分違憲」。

問題是，無期徒刑的本意原是終身監禁，照理並無「殘刑」問題，而法律仍設下廿五年的殘刑上限，實已對無期徒刑之受刑人施予恩惠，憲法法庭作出此號判決又再部分縮短此一殘刑上限，事實上等同促使無期徒刑有期化，近來又判決嚴格限縮死刑條件，等於讓最主要與次要的終極制裁均實質廢除，刑法的威嚇作用蕩然無存！

既然現實上死刑與無期徒刑已在大法官「巧妙解釋」下實質廢除，法務部若想呼應民意，其實不必修法，只要把假釋門檻提高，透過矯正署做行政裁量，例如「惡龍」張錫銘過去犯擄人勒贖等罪遭判無期徒刑，二○○七年入獄迄今，「自認」表現良好，申請假釋廿次均被駁回，藉此堵住假釋路徑，方能使無期徒刑回歸終身監禁的本意。