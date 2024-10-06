姦殺女教師凶手逃死 吳宗憲：大法官免死金牌奏效

十年前姦殺女教師的被告劉志明僥倖逃死，此案為憲法法庭判決結果實質限縮死刑後的首例。國民黨立委吳宗憲昨天表示，這是大法官免死金牌奏效；國民黨立委王鴻薇說，猶如敲響司法正義喪鐘。

劉志明犯強盜、性侵、殺人等行為，五度被法院認定所犯為嚴重之罪，依強盜殺人等罪判處死刑，多次被最高法院撤銷，更四審後改判無期徒刑。最高法院於四日駁回上訴後，全案定讞。

檢察官出身的吳宗憲表示，這是憲法法庭判決嚴格限縮死刑條件後，首件逆轉逃死的案件。劉志明不久的將來就會假釋出獄。現行無期徒刑本質上其實是廿五年的有期徒刑，無法達到嚇阻效果。劉志明在押多年，頂多再坐十幾年牢，就可申請假釋出獄。

吳宗憲強調，這是為什麼他再三呼籲，應趕快速修法將無期徒刑分為三級，增加一級無期徒刑，被告終身監禁不得假釋，二級無期徒刑，服刑滿四十年方得假釋，三級無期徒刑即維持現制。吳強調，至少讓法官在民進黨政府要求廢死、大法官搞了實質廢死的現實情況下，還有機會判一級無期徒刑。

王鴻薇表示，劉犯正式成為釋憲宣告死刑合憲後，第一個逃死的惡徒，對被害者家屬與全國人民，敲響了司法公平正義的喪鐘。歷審認為劉志明犯嚴重之罪，難以期待可教化，但多次被最高法院撤銷，司法院的意思很清楚，就是不准判死刑，更四審終於有了「廢死自己人」，認為就醫療角度而言，不能完全排除有更生改善的可能性，而改判無期徒刑，讓其獲得這張免死金牌。

王鴻薇說，這位是第一位逃死的犯人，恐怕不會是最後一位。這群縱容罪犯的大法官，不要以為可以在學術與執政黨的高塔裡躲著，這個社會永遠不會原諒他們，以及這些罪犯。