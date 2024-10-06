特殊無期刑？藍委：壓縮判死空間

為平衡憲法法庭判決後，實質限縮死刑的問題，法務部預備於七日在立法院司法及法制委員會專案報告上，提出研擬推出「無期徒刑分級制」。國民黨立委李彥秀表示憂心，倘未來訂定特殊無期徒刑，會更壓縮法院判處死刑的空間，台灣真的就「實質廢死」了。

根據法務部報告，將修法保障精障者人權，只要行為人在犯罪時、審判中甚至定讞後，有精神疾病或心智缺陷，皆不得判處、執行死刑，另為平衡死刑條件限縮，法務部將修法提高無期徒刑假釋門檻，訂定「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑」。

國民黨立委吳宗憲說，他從去年開始早在推動無期徒刑分級制和「提高徒刑上限」，法務部說法看似跟他的主張差不多，盼法務部盡速送來草案。

吳宗憲表示，法務部的觀念是為了實質廢死，但他認為死刑、無期徒刑應並存，加重無期徒刑以及徒刑，補足死刑跟現行「廿五年無期徒刑得假釋」之間的空白，讓選擇不光是廿五年得假釋後，下一個即為死刑。

李彥秀說，「提高假釋門檻的特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑」，其實是在民眾的不信任下，試圖作為「實質廢死」的緩衝或配套，延長惡性重大、罪無可逭罪犯的實質服刑期間，自廢監所的教化功能。

民眾黨立法院黨團表示，在台灣作為死刑替代刑罰手段的無期徒刑，早已形同虛設，經統計二○一三年至二○二二年無期徒刑受刑人假釋出獄人數為六百五十七人，在監執行時間平均只有十七點九年，讓人民對司法感到不信任、甚至絕望。

民眾黨團認為，若無期徒刑作為死刑的配套方案，應確實被執行，不該被輕易假釋，使刑罰徒具形式，因此已提案修正刑法部分條文，表示賦予法院於宣告無期徒刑時，得參採外國「終身監禁不得假釋」立法例子，不放任台灣司法對犯罪懲治、處遇徒具形式，不讓社會正義淪為空話。至於法務部修法專案報告其他部分，黨團將會再開會討論。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，大法官釋憲死刑合憲，依憲判的內容進行修法，就是立院職責，願意朝野一起努力，精進司法配套。例如避免冤獄、防堵犯罪人逃避刑責、研議無期徒刑不得假釋、強化終身監禁的制度配套，都可以開放朝野對話，一起合作。