聽新聞
0:00 / 0:00

特殊無期刑？藍委：壓縮判死空間

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋林縉明／台北報導
國民黨立委李彥秀表示，倘未來訂定特殊無期徒刑，會更壓縮法院判處死刑的空間，台灣真的就「實質廢死」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀表示，倘未來訂定特殊無期徒刑，會更壓縮法院判處死刑的空間，台灣真的就「實質廢死」。圖／聯合報系資料照片

為平衡憲法法庭判決後，實質限縮死刑的問題，法務部預備於七日在立法院司法及法制委員會專案報告上，提出研擬推出「無期徒刑分級制」。國民黨立委李彥秀表示憂心，倘未來訂定特殊無期徒刑，會更壓縮法院判處死刑的空間，台灣真的就「實質廢死」了。

根據法務部報告，將修法保障精障者人權，只要行為人在犯罪時、審判中甚至定讞後，有精神疾病或心智缺陷，皆不得判處、執行死刑，另為平衡死刑條件限縮，法務部將修法提高無期徒刑假釋門檻，訂定「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑」。

國民黨立委吳宗憲說，他從去年開始早在推動無期徒刑分級制和「提高徒刑上限」，法務部說法看似跟他的主張差不多，盼法務部盡速送來草案。

吳宗憲表示，法務部的觀念是為了實質廢死，但他認為死刑、無期徒刑應並存，加重無期徒刑以及徒刑，補足死刑跟現行「廿五年無期徒刑得假釋」之間的空白，讓選擇不光是廿五年得假釋後，下一個即為死刑。

李彥秀說，「提高假釋門檻的特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑」，其實是在民眾的不信任下，試圖作為「實質廢死」的緩衝或配套，延長惡性重大、罪無可逭罪犯的實質服刑期間，自廢監所的教化功能。

民眾黨立法院黨團表示，在台灣作為死刑替代刑罰手段的無期徒刑，早已形同虛設，經統計二○一三年至二○二二年無期徒刑受刑人假釋出獄人數為六百五十七人，在監執行時間平均只有十七點九年，讓人民對司法感到不信任、甚至絕望。

民眾黨團認為，若無期徒刑作為死刑的配套方案，應確實被執行，不該被輕易假釋，使刑罰徒具形式，因此已提案修正刑法部分條文，表示賦予法院於宣告無期徒刑時，得參採外國「終身監禁不得假釋」立法例子，不放任台灣司法對犯罪懲治、處遇徒具形式，不讓社會正義淪為空話。至於法務部修法專案報告其他部分，黨團將會再開會討論。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，大法官釋憲死刑合憲，依憲判的內容進行修法，就是立院職責，願意朝野一起努力，精進司法配套。例如避免冤獄、防堵犯罪人逃避刑責、研議無期徒刑不得假釋、強化終身監禁的制度配套，都可以開放朝野對話，一起合作。

假釋 死刑 法務部

延伸閱讀

海軍司令指共軍隨時可封鎖台灣 李彥秀：販售亡國感

國際組織示警賴清德緩兩岸 李彥秀：穩定才能處理內政

姦殺女師犯逃死 吳宗憲：大法官免死金牌首次奏效

張惇涵將總預算案推韓國瑜？李彥秀質疑破壞朝野和諧

相關新聞

法部擬推無期徒刑分級制 提高假釋門檻或更長有期徒刑

大法官針對死刑作出不違憲、但要嚴格限縮，以及要求修改相關法令後，各界關注修法方向，司法院與法務部明天將向立法院司法及法制...

特殊無期刑？藍委：壓縮判死空間

為平衡憲法法庭判決後，實質限縮死刑的問題，法務部預備於七日在立法院司法及法制委員會專案報告上，提出研擬推出「無期徒刑分級...

防少數判決 藍拚憲法訴訟法三讀

為避免憲法法庭被人數勉強過半的大法官掌控，影響判決，立法院國民黨團擬讓國民黨立委翁曉玲所提「憲法訴訟法」三法加速完成三讀...

姦殺女教師凶手逃死 吳宗憲：大法官免死金牌奏效

十年前姦殺女教師的被告劉志明僥倖逃死，此案為憲法法庭判決結果實質限縮死刑後的首例。國民黨立委吳宗憲昨天表示，這是大法官免...

新聞眼／堵住假釋路徑 回歸終身監禁本意

憲法法庭上月判決死刑不違憲，但嚴格限縮死刑條件，被外界認為是實質廢死，法部務擬在死刑以外另定提高假釋門檻的「特殊無期徒刑...

【即時短評】人渣逃死…國民黨民氣可用 但要想好再出招

10年前姦殺優秀女師又犯下強盜案的窮凶惡極罪犯僥倖逃死，由死刑改判無期徒刑定讞，國民黨立委吳宗憲直指這是大法官賜予罪犯的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。